„Clean Up" in iOS 18.1: Apple Intelligence kann Fotos aufräumen

Gestern Abend hat Apple die dritte Entwickler-Beta für iOS 18.1 veröffentlicht. Im ersten Punktupdate für iOS 18 sind sämtliche Apple Intelligence-Features enthalten, die Apple bisher für marktreif hält. In der dritten Version der Developer-Beta debütiert das Feature „Clean Up“, welches im deutschen wohl „Aufräumen“ heißen wird.

Mit „Clean Up“ kann iOS 18.1 unerwünschte Objekte aus Fotos entfernen. Entstandene Freiflächen werden dahingehend ergänzt, dass sie mit dem sonstigen Hintergrund übereinstimmen. Da sich die Software bisher in ihrer ersten Beta befindet, dürfen wir von den Ergebnissen nicht allzu viel erwarten. Um einen besseren Eindruck zu bekommen, haben wir euch unten ein Video von MacRumors eingebettet, welches die Funktion demonstriert.

Unerwünschte Personen und Gegenstände mit iOS 18.1 entfernen

„Clean Up“ ist Teil von Apple Intelligence und wird mit iOS 18.1 in „Fotos“ integriert. Am unteren Bildschirmrand erscheint in der Einstellung eine Art Radierer, welcher über unerwünschte Teile des Fotos bewegt werden kann. iOS 18.1 versteht, welche Personen oder Gegenstände verschwinden sollen und rechnet diese aus dem Foto heraus.

Der entstandene Platz wird mit Hintergrundmaterial aufgefüllt. Auch Schatten und Reflektionen lassen sich auf diese Art entfernen. Außerdem schlägt das Feature eventuell störende Objekte vor, die mit einer einfachen Bestätigung entfernt werden können.

