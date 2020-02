Covid-19: iPhone 9 vielleicht pünktlich, aber iPhone 12 verspätet?

Das iPhone 9 schafft es vielleicht noch pünktlich in den Handel, das iPhone 12 könnte sich jedoch verspäten. Der Grund: Apples Ingenieure dürfen aktuell nicht mehr nach China, um den Zulieferern bei der Vorbereitung der Produktionslinien zu assistieren.

Im März wird das erste neue iPhone des Jahres erwartet. Ob es nun iPhone 9 oder iPhone SE 2 heißen wird, wie zuletzt erneut vermutet wurde, es wird wohl ein Budget-iPhone, das am iPhone 8 angelehnt ist. Und mit etwas Glück kommt es auch pünktlich in den Handel. Zuletzt war vermutet worden, dass es beim iPhone 9 zu Lieferverzögerungen aufgrund der Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 in China kommen könnte, Apfelpage.de berichtete. Wie die Digitimes heute in einem für Abonnenten zugänglichen Bericht schreibt, fahren die Fertiger ihre Produktion aber aktuell wieder an, um zumindest das iPhone 9 im März in ausreichender Stückzahl liefern zu können. In einer weiteren Meldung berichteten wir über eine mögliche Apple-Keynote Mitte kommenden Monats.

iPhone 12 könnte verspätet kommen

Dagegen sieht es nun für das iPhone 12 etwas schlechter aus: Diese neuen Flaggschiffmodelle werden bekanntlich für Herbst erwartet. Allerdings stocken momentan die Vorbereitungen für die Produktion, die im Sommer starten soll: Apple lässt seine Ingenieure aktuell nicht mehr nach China reisen, damit sie dort mit Foxconn und Co. bei der Vorbereitung der Massenproduktion helfen. Unter diesen Vorzeichen würden die Fertiger die Massenproduktion nicht wie geplant im Juni aufnehmen können, heißt es.

Die Entwicklung verläuft allerdings sehr dynamisch, sodass sich noch vieles ändern kann: Durchaus ist noch ein pünktlicher Marktstart des iPhone 12 möglich. Dieses wird wohl mit 5G und einer 3D-Kamera kommen.

