CleanMyMac X mit neuer Menü-App: Hält Mac genau im Auge

Wer uns regelmäßig verfolgt, hat sicherlich schon von CleanMyMac X gehört. Dahinter versteckt sich ein besonders nützliches Tool, um euren Mac fit zu halten. Mit der gänzlich überarbeiteten Menü-App, die alle Mac-Nutzer kostenfrei erhalten, könnt ihr euren Rechner zudem granular überwachen. Wir zeigen euch, was dahinter steckt.

Je länger ihr einen Rechner – egal ob mit Windows oder macOS – nutzt, desto mehr Speicher wird belegt. Damit sind aber nicht nur Programme und persönliche Dateien gemeint, sondern auch viele kleine Temporary-Files, Cache-Dateien oder andere Dateischnipsel, die den Computer füllen. Aus mehreren Gründen eine unangenehme Sache: Einerseits sind vor allem bei MacBooks die Speicher-Chips verlötet und somit nicht erweiterbar. Andererseits schränkt eine volle Festplatte die Arbeit mit großen Dateien ein und kann zu Leistungseinbußen führen. An dieser Stelle können Systemreiniger helfen, euren Apple-Rechner aufzuräumen und in Schuss zu halten.

CleanMyMac X für nur 33,20 Euro sichern

Was macht CleanMyMac X aus?

CleanMyMac X gehört zur Gattung der System-Cleaner und ist dabei gleichzeitig eines der bekanntesten und beliebtesten Tools für Macs. Mit wenigen Klicks schafft ihr jede Menge freien Speicher, indem ihr große Dateien oder Duplikate aufspürt oder unnötigen Datenmüll entfernt. Der Smart Scan von CleanMyMac X geht hierbei besonders effektiv und zuverlässig vor. Für mehr Performance kann das Tool etwa eure Hintergrundaktivitäten beenden oder den Arbeitsspeicher leeren, der integrierte Malware-Scanner sorgt dagegen für mehr Sicherheit. Darüber hinaus informiert euch CleanMyMac X über verfügbare Updates anderer Apps und unterstützt euch auch bei deren vollständiger Deinstallation. Insgesamt bietet das Programm 49 Tools, die euren Mac auf Vordermann bringen und schützen.

Hinter der smarten Software steckt MacPaw. Der aus Kijiw (Ukraine) stammende Entwickler ist auch für andere Top-Mac-Apps wie Setapp verantwortlich und konnte in den letzten 14 Jahren über 30 Millionen Nutzer von CleanMyMac X überzeugen. Das neueste Software-Update ist stets im Mac App Store erhältlich, was nicht nur die Seriosität des Anbieters unterstreicht, sondern auch das Können der App selbst. In der aktuellen Version der Aufräum-App findet ihr die aktualisierte Menü-App, die die Menüleiste eure Macs durch ein umfassendes System-Controlling erweitert. Was ist darin alles zu finden?

Neue Menü-App von CleanMyMac X: RAM, CPU und Internet auf einen Blick

Die Menüleiste beschreibt am Mac den dünnen Streifen am oberen Bildschirmrand. Auf der linken Hälfte befinden sich Programmfelder, die sich je nach geöffneter App ändern. Rechts befinden sich dagegen Icons, die Batterieladung, Internetverbindung oder Uhrzeit anzeigen. Hinzukommen kleine Mini-Apps – quasi Ableger der zugehörigen Hauptprogramme –, die einen Schnellzugriff auf wichtige Funktionen der App erlauben.

Für die Menüleiste bietet auch CleanMyMac X eine Lösung an, die über relevante Änderungen und die „Gesundheit“ des Systems informiert. Die Menü-App zeigt euch in mehreren detaillierten Monitoren auf einen Blick, wie es um euren Mac bestellt ist. Ein kleiner Überblick:

Malware-Schutz: Durchsucht den Mac nach Schwachstellen in Form von Adware, Spyware, unerwünschten Apps sowie anderen Gefahren. Bei gefundenen Bedrohungen könnt ihr einen Full- Scan mit der CleanMyMac-App starten. Festplatten-Speicher: Genaue Ansicht, welche Dateien wie viel Festplattenspeicher belegen, wie der Gesundheitszustand des Drives ist und wie hoch die Temperatur ist. Arbeitsspeicher: Klärt darüber auf, welche App wie viel RAM benötigt und wie ausgelastet der Mac ist. Bei Bedarf könnt ihr eine App mit hohem Verbrauch direkt beenden. Batterie: Zeigt die Ladezyklen, den Ladestatus und den Zustand eures Akkus an. Wie auch bei allen anderen Modulen erhaltet ihr über „Weitere Infos“ mehr Details auf der Website von MacPaw. CPU: Der prozentualen Anzeige entnehmt ihr die Auslastung eures Macs sowie die Temperatur des Chips. Wie auch beim RAM-Modul könnt ihr einsehen, wie hungrig einzelne Apps sind und sie bei Bedarf beenden. Internet: Neben der Upload- sowie Download-Geschwindigkeit zeigt dieses Board an, mit welchem Netzwerk ihr verbunden seid. Ihr könnt sogar einen Speed-Test durchführen.

Das Update von CleanMyMac X mit der neuen Menü-App ist für alle Nutzer kostenfrei zu beziehen – entweder über den Mac App Store oder die Update-Funktion der App, solltet ihr sie direkt über die Entwickler-Website bezogen haben. Apropos: Dort könnt ihr euch auch eine gratis Testversion herunterladen, um CleanMyMac X zu testen.

CleanMyMac X ausprobieren

Für Apfelpage-Leser: Vollversion von CleanMyMac X günstiger

Wenn ihr ein Rundum-sorglos-Paket sucht, um euren Mac langfristig fit zu halten, findet ihr mit CleanMyMac X den richtigen Gehilfen. Über unseren exklusiven Deal erhaltet ihr die Vollversion für lediglich 33,20 Euro im Jahr. Damit nutzt ihr alle 49 Tools sowie die neue Menü-App von CleanMyMac X uneingeschränkt.

CleanMyMac X für 33,20 Euro sichern

