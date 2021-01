Home iPhone Chinesisches Apple Patent zeigt iPhone eSIM und Dual SIM

Chinesisches Apple Patent zeigt iPhone eSIM und Dual SIM

Verfasst von Hannes // 19. Januar 2021 um 21:35 Uhr // iPhone // Markt // Keine Kommentare

Das US-Marken- und Patentamt hat am Donnerstag letzter Woche ein Patent veröffentlicht, welches eine iPhone-eSIM und Dual-SIM für den chinesischen Markt zeigt. Am 19. Juli 2019 hatte der Konzern das besagte Patent erstmals in China eintragen lassen und die vom US-Marken- und Patentamt publizierte Patentanmeldung wurde knapp zwölf Monate später am 29. Juni 2020 eingereicht.

Apple patentiert ein iPhone mit eSIM und Dual-SIM

Wie Apple in seinem Patent feststellte, sind Geräte mit Dual-SIM und eSIM in China und anderen aufstrebenden Entwicklungs- und Schwellenländern besonders beliebt, berichtete Patentlyapple.

Apples Erfindung beschreibt Geräte und die zugehörigen Verfahren zum Betrieb eines Dual-Standby-Benutzerendgeräts (DSE) mit zwei Teilnehmern, welches mit einer ersten und zweiten SIM-Karte ausgestattet ist.

Die erste SIM wird für die Kommunikation mit einem Mobilfunknetz verwendet, während die zweite SIM der Priorisierung dient. Jede SIM-Karte kann dem Patent zufolge Informationen wie personalisierte Infos enthalten, die für einen Anwender oder Gerät wichtig sind und Infos, welche für den Benutzer bzw. Gerät nicht spezifisch sind.

eSims bei Apple haben bereits einige Tradition

Vor drei Jahren hatte Apple auf seinem iPhone-Event eine Dual-SIM, eSIM und weiteres präsentiert. In Europa und Deutschland ist bisher kein iPhone mit einer physischen Dual-SIM erschienen, obwohl ein solches Modell verschiedentlich von den Verbrauchern nachgefragt wurde.

