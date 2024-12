Home Sonstiges ChatGPT unterstützt nun Apple Notizen und andere Apps

ChatGPT hat in den letzten Tagen einige Updates bekommen. Eines davon ist die Fähigkeit, Inhalte auf einem Mac-Bildschirm „sehen“ zu können und darauf basierend Aktionen auszuführen. Jetzt kommt ein Update, das den Chatbot mit Apple Notizen und anderen Drittanbieter Apps kompatibel macht.

Bereits gestern berichteten wir in unserm neuen Format KI Kompakt über Neuerungen bei ChatGPT, heute kommt eine weitere hinzu. Bildschirminhalte können dabei nur auf macOS gelesen werden, unter anderem auch in Apple Notizen.

ChatGPT arbeitet mit zahlreichen Anwendungen zusammen

Zu Beginn war die Funktion nur mit wenigen Programmen kompatibel. Mit dem neuen Update kommen nun die folgenden hinzu:

BBEdit, MatLab, Nova, Script Editor, and TextMate

VSCode Insiders, VSCodium, Cursor, and WindSurf

Android Studio, AppCode, CLion, DataGrip, GoLand, IntelliJ IDEA, PHPStorm, PyCharm, RubyMine, RustRover, and WebStorm

Prompt and Warp;

Apple Notizen, Notion, and Quip

ChatGPT kann Bildschirminhalte in Apple Notizen und Co lesen, sofern ihr ein Plus-, Pro- oder Team-Abo besitzt.

ChatGPT für den Desktop funktioniert ähnlich, wie Apple uns Apple Intelligence in naher Zukunft verspricht. Auch Apples Lösung soll Bildschirminhalte lesen können und dabei naturgemäß tiefer in Apples Ökosystem integriert sein. Bis Apple Intelligence bei uns verfügbar ist, wird aber noch etwas Zeit vergehen. Das Lesen von Bildschirminhalten ist Stand jetzt noch nicht mal in den USA verfügbar.

