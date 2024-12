Home Sonstiges KI Kompakt: ChatGPT lässt sich nun anrufen | Gemini iPhone Update

KI Kompakt: ChatGPT lässt sich nun anrufen | Gemini iPhone Update

Herzlich Willkommen zu KI Kompakt. In diesem Format berichten wir auf Apfelpage über die aktuellen KI-Entwicklungen. Wer sich für KI-News interessiert, kann sie in KI Kompakt gesammelt lesen. Viel Spaß!

Heute bekommt ChatGPT eine eigene Telefonnummer – vorerst nur in den USA – und Google verpasst der Gemini iPhone App ein Update.

Keine Internetverbindung? ChatGPT bekommt eigene Handynummer

OpenAI hat in den vergangenen Tagen viele neue Programme und Funktionen vorgestellt. Die neueste Innovation bezieht sich auf ChatGPT und macht den Chatbot noch zugänglicher. Wer auf den Service zugreifen will, aktuell aber keine Internetverbindung hat, kann ChatGPT nun auch anrufen. Das geht vorerst nur in den USA, wo sich der Chatbot unter 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478) erreichen lässt. Das kündigt OpenAI in einem Video auf YouTube an.

„1-800-CHAT-GPT—12 Days of OpenAI: Day 10“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

In anderen Regionen ist diese Nummer per WhatsApp erreichbar. Darüber lässt sich alles tun, wozu ChatGPT 4o schriftlich in der Lage ist. Wer den Umweg über die ChatGPT-App vermeiden will, kann nun einfach per WhatsApp-Chat mit der KI kommunizieren.

Schnellauswahl für KI-Modell: Gemini iPhone App bekommt Update

Google Gemini gibt es seit Mitte November als eigene iPhone-Anwendung, Apfelpage berichtete. Die App hat nun ein Update bekommen. Ab sofort lässt sich das gewünschte Modell in einem einfach zugänglichen Menü ganz oben auswählen, welches Nutzer ansteuern wollen. Zu Wahl stehen hier:

1.5 Pro,

1.5 Flash und

2.0 Flash Experimental.

Gemini 2.0 Flash ist aktuell noch in der Entwicklung. Google lässt über seine App allerdings erste Einblicke zu, die Ergebnisse können noch etwas willkürlich wirken. Mehr lest ihr in den Release Notes von Gemini im iPhone App Store (Affiliate-Link).

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.