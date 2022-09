Home Apple BREAKING: iPhone 14 Pro enthüllt – was kann das neue Super-iPhone?

BREAKING: iPhone 14 Pro enthüllt – was kann das neue Super-iPhone?

Wie erwartet hat Apple soeben nach dem 14er auch das neue iPhone 14 Pro präsentiert, welches den High-End-Bereich des Line-ups abdecken soll. Wir bringen euch kompakt auf den neusten Stand. Welche Gerüchte sind eingetroffen, welche hat Apple nicht eingelöst und gibt es Überraschungen?

iPhone 14 Pro im Schnellüberblick

Fast das gleiche Design wie der Vorgänger – einzig die Notch ist weg und durch ein ovales Loch ersetzt worden – heißt nun Dynamic Island

Vier Farben: Schwarz, Silber, Violett (Deep Purple), Gold

Always-On-Display

SAT-Funktion für Notfälle und „Wo ist?“-App

Große Kameraverbesserungen: Erster Megapixelsprung seit 7 Jahren, mit neuer 48MP-Hauptkamera und bis zu 3x besserer Low-Light-Performance

Neue Softwarefunktionen: Action Mode für Videos, Photogenic Engine für Fotos, Crash Detection für Unfälle

Alle Funktionen des normalen iPhone 14 sind natürlich auch hier vertreten – siehe dazu unser Artikel

iPhone 14 Pro Design und Display

Weiterhin 2 Größen mit Pro und Pro Max

Rostfreier Stahl wie immer

Dünnere Displayränder

Always On Display kommt endlich aufs iPhone

bis zu 1Hz Displaywiederholrate

iPhone zeigt in diesem Zustand Widgets, Zeit, Benachrichtigungen und mehr auf dem Lockscreen an.

Display mit LTPO-Technologie

Maximale Helligkeit von 2000 Nits (selbe Helligkeit wie Pro Display XDR – doppelt so hoch wie aktuell)

Gleiches Grundesign, aber eben keine Notch mehr, sondern die „Dynamic Island“.

Dynamic Island: Diese wird in iOS integriert und kann durch den perfekten Schwarzwert größer und kleiner werden. Bedeutet: Im Alltag werden kleine Benachrichtigungen (z.B. Start eines Ladevorgangs, Verbindung mit Bluetooth-Gerät, laufender Anruf, laufender Timer,…) rundum die True Depth-Kamera und die Selfie-Kamera angezeigt. Diesen Bereich nennt Apple also ab nun „Dynamic Island“.

So sieht die neue Dynamic Island aus:

iPhone 14 Pro Performance, Chips eSIM

Neuer A16 BIONIC Chip: mit 4 Nanometer-Technologie, soll besonders besser sein bei Effizienz und Kamera – nicht zwingend Performance im Alltag. Interessant!

A16 mit 6 Kernen laut Apple 40 % schneller als die Konkurrenz – bedeutet jedoch in etwa gleich wie der Vorgänger A15. Dieses Jahr also voller Fokus auf Akkulaufzeit.

A16 bis zu 20 % energieeffizienter

Die eSIM wird zum Standard – kein iPhone mehr ohne SIM-Schacht: zumindest in den USA – in Europa und anderswo soll wohl noch einer drinnen sein. Ein sehr mutiger Schritt von Apple.

iPhone 14 Pro Kamera

Grundsätzlich wieder drei Kameralinsen

A16 soll Bilder mit mehr als 4 Milliarden Rechenaufgaben pro Foto verbessern

Neue 48MP Hauptkamera (Quad Pixel Sensor laut Apple)

iPhone fügt normal 4 Pixel zu 1 zusammen, sodass man wie gewohnt einfach schärfere 12MP-Fotos hat

In ProRAW können auch 48MP aufgenommen werden

Neue größere Pixel (2,44 Micron Pixel)

65 % größerer Sensor als der Vorgänger mit 100 % Focus Pixeln

2x bessere Low-Light-Performance und Dynamikumfang

Autofokus kommt auf die Front-Kamera

Neuer 2x-Zoom, mit dem einfach von 48MP auf 12MP reingezoomt wird

3x-Zoom mit 2x besserer Low-Light-Performance

Neue Weitwinkelkamera mit 3x besserer Low-Light-Performance und 1,4 Micron Pixel

Neuer Blitz, der je nach gewählter Linse anders auslöst

Optische Bildstabilisierung in der 2. Generation – was auch immer das bedeutet

Kinomodus kann nun 4K/30fps und 4K/24

Neue „Photonic Engine“ (Software): Low-Light-Fotos sollen per Software nochmals deutlich besser werden (wie beim iPhone 14)

Neuer „Action Mode“ für Video (Software): Soll in wackeligen Situationen einen Gimbal ersetzen und den „Rolling Shutter“ verringern

iPhone 14 Pro Akkulaufzeit

Keine exakten Angaben dazu auf dem Event, vermutlich also ähnlich wie der Vorgänger und abhängig von Always On Display

Sonstige Phone 14 Pro Features – Satellitenfunktion und mehr

Crash Erkennung der Apple Watch kommt aufs iPhone: Soll z.B. bei Autounfällen oder Flugzeugabstürzen automatische Notrufe absetzen können

iPhone erhält SAT-Funktion: Das Gerät kann Verbindung zu Satelliten aufnehmen, mit neuartiger Software – das iPhone zeigt dem Nutzer die Richtung an, in welche man es halten muss, um den nächsten Satelliten zu erreichen.

Das Ganze soll etwa große Funkgeräte ersetzen und z.B. in Notfallfunktionen zum Einsatz kommen. Nachrichten können „einige Minuten dauern“. Deshalb fragt Apple vor dem Senden einer Notrufnachricht einige Fragen ab, bevor man diese versendet.

SAT-Funktion: ist 2 Jahre kostenlos für alle iPhone 14-Käufer. Wie viel und ob es später etwas kostet, steht wortwörtlich in den Sternen. ;-) Der Dienst startet aktuell nur in USA und Kanada.

iPhone 14 Pro Preis und Verfügbarkeit

iPhone 14 Pro startet bei 1299 Euro

iPhone 14 Pro Max startet bei 1449 Euro

Basismodell mit 128 GB, bis zu 1 TB

1 TB Pro Max kostet 2100 Euro – ein absoluter Wahnsinn.

Vorbestellungen ab Freitag, 9. September

Verkaufsstart ab Freitag, 16. September

Wir werden euch in den kommenden Minuten noch weitere Details nachliefern, die Apple auf dem Event zunächst nicht verraten hat. Welche der Funktionen haben euch überrascht oder alles wie erwartet?

Wer von euch kauft sich das neue iPhone 14 Pro – mit dem jetzigen Wissen?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!