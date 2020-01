BREAKING: Apple veröffentlicht Quartalszahlen, so lief das Weihnachtsgeschäft

Apple hat in diesen Sekunden seine Zahlen für das erste Fiskalquartal 2020 vorgestellt, das entspricht den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres. Vorab hatten Experten einheitlich recht positive Erwartungen für das abgelaufene Quartal formuliert. Auch die Apple-Aktie schloss heute über 2,5% im Plus, was jedoch partiell der allgemeinen Erholung an den Finanzmärkten am heutigen Dienstag geschuldet ist.

Heute hat Apple seine Zahlen für das Weihnachtsquartal 2019 veröffentlicht, was dem ersten Fiskalquartal 2020 entspricht. Es handelt sich dabei also um die Monate Oktober, November und Dezember, welche für gewöhnlich dank der neuen iPhones die stärksten des Jahres sind.

Zuletzt standen alle Zeichen in Zusammenhang mit Apples Geschäftsentwicklung auf Optimismus: Grund dafür sind die starken Verkäufe des iPhone 11, das wie zuvor berichtet zu Weihnachten in den USA das beliebteste iPhone war und auch in China das Wachstum der Verkäufe wieder ankurbelte, sowie die anhaltend starken Verkäufe von Wearables wie Apple Watch und AirPods.

Die Umsatzerwartungen lagen in einem Korridor zwischen 85,5 und 89,5 Milliarden Dollar, wobei die meisten Analysten ein Ergebnis am oberen Ende dieses Spektrums erwarteten. Auf das iPhone entfielen laut Prognose fast 50 Milliarden Dollar.

Apple hat soeben Rekordzahlen veröffentlicht, der Gewinn und Umsatz scheint so hoch wie noch nie ausgefallen zu sein! Man verdiente (Umsatz) über 1 Milliarden pro Tag!

So sind nun die Zahlen für das abgelaufene Quartal von Apple im einzelnen ausgefallen:

Mit dem iPhone verdiente Apple demnach 55,96 Milliarden US-Dollar, mit dem Mac 7,16 Milliarden US-Dollar und mit den iPads 5,98 Milliarden US-Dollar. Wearables, Home und Accessories liegen auf einem Allzeithoch mit 10,01 Milliarden US-Dollar. Auch die Service stehen mit 12,72 Milliarden fantastisch da.

Apple CEO Tim Cook ist natürlich aus dem Häuschen:

“We are thrilled to report Apple’s highest quarterly revenue ever, fueled by strong demand for our iPhone 11 and iPhone 11 Pro models, and all-time records for Services and Wearables,” “During the holiday quarter our active installed base of devices grew in each of our geographic segments and has now reached over 1.5 billion. We see this as a powerful testament to the satisfaction, engagement and loyalty of our customers — and a great driver of our growth across the board.”