Home Featured BREAKING: Apple stellt neues iPad Mini mit Apple Intelligence vor

BREAKING: Apple stellt neues iPad Mini mit Apple Intelligence vor

Apple hat gerade eben recht überraschend ein neues iPad mini vorgestellt. Es ist schneller als das Vorgängermodell und unterstützt auch Apple Intelligence.

Das kam überraschend: Gerade eben hat Apple das neue iPad mini vorgestellt. Es bekommt einen deutlich flotteren Chip, den A17 Pro. Damit einher geht auch die Unterstützung für Apple Intelligence. Dieser SoC kam auch im iPhone 15 Pro zum Einsatz.

Das Display misst 8,3 Zoll in der Diagonale. Das Panel bietet auch Unterstützung für den Apple Pencil Pro.

Eine 12 MP-Weitwinkelkamera bietet Unterstützung für Smart HDR 4, Erkennung von Texten in Dokumenten direkt in der Kamera-App wird unterstützt.

Mehr Speicher, Akkulaufzeit für den ganzen Tag

Das neue iPad mini kommt nun standardmäßig mit 128 GB, doppelt so viel wie bisher. Apple verspricht eine Akkulaufzeit, die für den ganzen Tag reicht, ohne vorerst konkreter zu werden.

„Es gibt auf der Welt kein Gerät wie das iPad mini, das für seine Kombination aus leistungsstarker Performance und Vielseitigkeit in unserem mit Abstand mobilsten Design geschätzt wird. Das iPad mini spricht eine breite Gruppe von Nutzer:innen an und ist für Apple Intelligence entwickelt worden, das intelligente Features ermöglicht, die leistungsstark, personalisiert und privat sind“, sagt Bob Borchers, Vice President of Worldwide Marketing bei Apple. „Mit dem leistungsstarken A17 Pro Chip, schnelleren Verbindungen und Unterstützung für den Apple Pencil Pro liefert das iPad mini ein vollwertiges iPad Erlebnis in unserem mobilsten Design – und das zu einem großartigen Preis-Leistungsverhältnis.“

Preise und Verfügbarkeit

Das neue iPad mini ist in vier Farben erhältlich, darunter ein neues Blau und ein neues Violett. Apple ruft einen Preis von 599 Euro dafür auf.

Vorbestellt werden kann das neue Modell ab heute, die Auslieferungen starten am Mittwoch, den 23. Oktober.

Was haltet ihr vom neuen iPad mini? Teilt eure Gedanken gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.