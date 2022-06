Home Hardware Bowers & Wilkins präsentiert den neuen Over-Ear Px7 S2

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Juni 2022 um 08:37 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Wer einen hochwertigen und edel anmutenden Over-Ear-Kopfhörer als iPhone-User suchte, wurde vor den AirPods Max bei Bowers & Wilkins fündig. Die britische Edelmarke aktualisiert nach längerer Zeit erneut ihr Over-Ear-Kopfhörer.

Px7 S2

Der P7 genießt in der Szene dank seines unaufgeregten, neutralen und hochauflösenden Klang einen ausgezeichneten Ruf. Nun bringen die Briten eine überarbeitete Version auf den Markt, die mittels Pressemitteilung angekündigt wurde. Der Px7 S2 soll dabei von Grund auf neu konstruiert worden sein, verspricht der Hersteller. Neue, schräg in den Ohrmuscheln positionierte Hi-Res-Treiber mit 40 mm Durchmesser sollen für eine faszinierend räumliche Klangbühne sorgen. Außerdem legte man Hand an das ANC, für das man nun eine veränderte Anordnung der Mikrofone verbaut.

Verbindung zum iPhone nimmt der neue Kopfhörer mittels Bluetooth auf, dabei wurde auf die Unterstützung des Codec aptX Adaptive von Qualcom geachtet. Außerdem können Zuspieler via 3,5 mm Klinkenstecker und USB-C angeschlossen werden.

Mehr Komfort

Bowers & Wilkins betonte, durch die neue Konstruktion und die neuen Polster mit optimierten Memory-Foam den Tragekomfort verbessert zu haben – dies gilt auch für Brillenträger. Verbesserten Komfort sollen auch die neuen Bedienelemente gewährleisten, außerdem ist der Px7 S2 als erster Kopfhörer der Marke vollständig über die App zu bedienen.

Akkulaufzeit

An der Akkulaufzeit hat sich nichts geändert. Die liegt weiterhin bei 30 Stunden, laut Bowers & Wilkins sei hier das Maximum erreicht. Aufgeladen wird der neue Kopfhörer mittels USB-C, 15 Minuten Schnellladen sollen bis zu sieben Stunden Musikgenuss ermöglichen. Vollständig aufgeladen ist der Kopfhörer in drei Stunden

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Modell wird in Grau, Blau und Schwarz in drei eleganten Farben angeboten. Interessenten müssen dafür 429,00 Euro investieren, ab Juli werden Bestellungen beim Hersteller und bei ausgewählten Fachhändlern entgegengenommen.

