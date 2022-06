Home Smart Home Bosch Smart Home bekommt Unterstützung für Matter

Bosch Smart Home bekommt Unterstützung für Matter

Auf der WWDC22 gab es überraschend wenig von tvOS zu sehen und auch bei HomeKit hielt man sich vornehm zurück. Stattdessen konzentrierte man sich auf den neuen Standard Matter für das Smart Home und das möchten wir hier aufgreifen. Denn Bosch kündigte an, daran anzudocken.

Bosch Smart Home dockt an Matter an

Bosch Smart Home ist eines der wenigen Systeme im Bereich Smart Home, welches nahezu alle Einsatzszenarien abdeckt: Sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bietet man verschiedenste Devices an. Nun kündigte das Unternehmen in seinem eigenen Blog an, dass man im kommenden Jahr Matter in das bestehende System integrieren wird. Entsprechende Vorbereitungen laufen intern bereits auf Hochtouren.

Ab Anfang 2023 geht es los

Zum Beginn des Jahres 2023 sollen dann im ersten Schritt Geräte aus dem Produktbereich Bosch Smart Home mit dem Standard kompatibel werden. Anschließend sollen Produkte aus der Plattform Home Connect Plus und die Produkte aus dem Bereich Thermotechnik wie Buderus und Junkers folgen. Außerdem kündigte man an, sich aktiv an der Weiterentwicklung von Matter beteiligen zu wollen.

Matter soll im Herbst 2022 an den Start gehen

In der Tat wird die Liste der unterstützenden Unternehmen für Matter immer länger. Anfang des Jahres gab es bereits diverse Ankündigungen diesbezüglich, Apfelpage berichtete. Dennoch darf man nicht vergessen, dass Matter immer noch nicht verfügbar ist. Die Einführung des neuen Standards hat sich bereits diverse Male verzögert, auch darüber berichtete Apfelpage.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!