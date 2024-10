Home Hardware BOOX stellt Palma 2 vor: kompakter E-Book-Reader mit Android als OS

BOOX stellt Palma 2 vor: kompakter E-Book-Reader mit Android als OS

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Oktober 2024 um 11:03 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Vor knapp zwei Wochen stellte Amazon die neuen Kindles vor, doch keines der Modelle ist so richtig kompakt. Wem genau das wichtig ist, der sollte nun die Ohren spitzen. Der Anbieter BOOX hat nämlich den Palma 2 auf den Markt gebracht, der einige Besonderheiten aufweist. Wir geben einen kurzen Überblick

Kompakt wie ein Smartphone

Der Palma 2 verfügt nämlich über die Abmessungen eines handelsüblichen Smartphones und ist damit extrem kompakt. Trotzdem passen dank 128 GB Speicher Tausende E-Books drauf, der Lesestoff in den kommenden Weihnachtsferien sollte also noch ausgehen. Der Palma 2 hat aber noch mehr Tricks parat. Dank Android 13 und der Anbindung an den Play Store lassen sich nahezu alle Apps installieren, er kann als Musikplayer genutzt werden und die integrierte Kamera mit einer Auflösung von 16 MP kann sogar Dokumente einscannen. Selbstverständlich lassen sich dank Google Drive und Co. auch Dokumente auf den Palma 2 ziehen, 20 verschiedene Dokumententypen können dargestellt werden.

Doch kommen wir noch einmal zurück zum Display: Der Hersteller setzt auf ein Carta 1200 E-Ink-Display mit einer maximalen Helligkeit von 300 ppi. Dies ist nicht nur energiesparend, die Farbtemperatur kann zudem angepasst werden. Damit de Bücher, Dokumente und andere persönliche Informationen geschützt sind, befindet sich in der Einschalttaste ein Fingerprint-Sensor.

Preise und Verfügbarkeit

Die Ausstattung des Palma 2 wird mit einem Octa-Core-Prozessor und 8 GB RAM abgerundet, weshalb die UVP von 299,99 Euro in unseren Augen angemessen ist. Das Gerät kann beim Hersteller in den Farben Tiefcyanschwarz oder Elfenbeinweiß geordert werden.

