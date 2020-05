Bluetooth und mehr: iOS 13.5 macht nicht nur die Mail-App wieder sicher

Apple hat mit iOS 13.5 und iPadOS 13.5 sowie den übrigen jüngst erschienen Updates nicht nur die Mail-App wieder sicher gemacht. Auch eine ganze Reihe weiterer Sicherheitslücken wurde durch diese Aktualisierung beseitigt, unter anderem auch bei Bluetooth. Aber auch iOS 13.5 ist nicht frei von Lücken.

Apple hat mit dem Update auf iOS 13.5 eine ganze Reihe teils gravierender Sicherheitslücken aus der Welt geschafft. Das wurde schon früh klar, allerdings dauerte die Veröffentlichung der Details zu den behobenen Sicherheitsproblemen diesmal für Apple-Verhältnisse ungewöhnlich lange. Grund dafür könnte sein, dass Apple auch noch die Veröffentlichung von macOS Catalina 10.15.5 abgewartet hat und die erfolgte bekanntlich erst gestern Abend.

Apple schließt in den neuen Updates nun unter anderem diverse Lücken, die zur Ausführung von Code missbraucht werden konnten, die ein Angreifer aus der Ferne einschleusen konnte.

Update schließt auch Löcher in Bluetooth

Darüber hinaus werden auch Schwachstellen in Verbindung mit der Bluetooth-Schnittstelle durch iOS 13.5 / iPadOS 13.5 und Co. beseitigt. Unklar ist, ob diese mit der jüngst entdeckten Schwachstelle in Bluetooth zusammenhängen, über die wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Alle iPhones und MacBooks sind von ihr betroffen.

iOS 13.5 hat darüber hinaus das seit vielen Jahren bestehende gefährliche Loch in der Mail-App unter iOS gestopft, Apfelpage.de berichtete. Noch vorhanden ist dagegen zumindest eine Lücke, die auch vom aktuellen Jailbreak genutzt wird. Laut deren Entwicklern ist sie Apple auch noch nicht bekannt, wie wir zuvor berichtet hatten. Ob das stimmt oder wie lange das so bleibt, falls es stimmt, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

