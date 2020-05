Für iPhone 5S oder iPad Air: iOS 12.4.7 schließt Lücke in Mail-App

Alte Geräte haben ebenfalls vor kurzem ein Update für iOS erhalten. Es adressiert offenbar wichtige Sicherheitsverbesserungen, denkbar wäre hier, dass das kleine Patch die Lücke in der Mail-App schließt. Das Update ist etwa für das iPhone 5S oder das iPad Air verfügbar.

Neben iOS 13.5 wurde bereits in der letzten Woche auch ein Update für iOS 12 von Apple veröffentlicht. Es kann von allen Geräten geladen werden, die das Update auf iOS 13 nicht mehr erhalten haben, hierzu zählen etwa das iPhone 5S, das iPhone 6 sowie iPhone 6 Plus und das iPad Air wie auch das iPad Mini 2.

Apple geht mit keinem Wort auf die genaue Natur der mit dem Update vorgenommenen Änderungen ein und spricht lediglich von Verbesserungen bei der Sicherheit von ioS.

iOS 12.4.7 macht Mail-App wieder sicher

Mit iOS 12.4.7 hat Apple auch auf alten Geräten die Lücke in der Mail-App geschlossen, über die wir bereits vor Wochen ausführlich berichtet hatten. sie steckte bereits seit iOS 6 in der Mail.-App und erlaubte Angreifern Zugriff auf E-Mails und weitere Dokumente auf iOS-Geräten. Die Sicherheitsfirma ZecOps, die die Schwachstelle auch entdeckt hat, bestätigte nun, dass sie unter iOS 12.4.7 nicht länger besteht.

Denkbar ist auch, dass Apple mit dem kleinen Update eine Lücke im Bluetooth-Standard geschlossen oder zumindest abgemildert hat. Wie wir in dieser Meldung berichteten, trägt allerdings nicht Apple die Schuld hieran, sondern die führenden hersteller vieler Bluetooth-Chips. So oder so, eine Installation von iOS 12.4.7 ist dringend angezeigt.

