Das iPhone 12 Max soll OLED-Panels von LG erhalten

Lg wird 2020 in erheblichem Umfang Displays für das neue iPhone 12 beisteuern. Vor allem das iPhone 12 Max wird wohl in der Hauptsache OLED-Panels von LG erhalten, während Samsung Bildschirme für die übrigen Modelle liefern soll.

Apples iPhone 12 wird dieses Jahr erstmals in substanziellem Umfang Displays von LG erhalten. Das iPhone 12 Max – wenn wir es einmal so nennen wollen – mit seinem 6,1 Zoll-Display, soll ausschließlich Panels erhalten, die Apple von LG Display bezieht, das berichten aktuell südkoreanische Medien. Danach habe Apple rund 20 Millionen Panels bei LG Display bestellt.

iPhone 12 Pro erhält Bildschirme von Samsung

Weiterhin werde man aber auch 2020 noch große Kontingente bei Samsung Display ordern. Rund 50 Millionen Einheiten habe Apple hier angefragt, heißt es weiter. Samsung liefert danach die Panels für das iPhone 12, das wohl ein 5,4 Zoll-Panel erhalten soll, sowie das iPhone 12 Pro mit einem 6,1 Zoll-Display. Auch das iPhone 12 Pro Max, wohl das größte neue iPhone, wird Displays von Samsung erhalten. Grund für die Displays von Samsung in den Pro-Modellen sind wohl zusätzliche Raffinessenn wie die Y-OCTA, die bei Samsung eingesetzt wurde und die Displays dünner ausfallen lässt.

In einer ausführlichen Zusammenfassung lest ihr einiges über mögliche Details wie Auflösung und weitere Eigenschaften der Displays im iPhone 12. Damit ist das Monopol von Samsung Display auf OLED-Panels im iPhone faktisch durchbrochen. Lange hatte es gedauert, aber inzwischen hält Apple die Qualität bei LG Display für gut genug, um auch in bei jeweiligen Top-Modellen zum Einsatz zu kommen. Neben Samsung und LG steht auch der chinesische Hersteller BOE in den Startlöchern, Apfelpage.de berichtete. Die größte chinesische displayproduktionsfirma wartet schon seit Jahren auf ihre Chance, Displays für das iPhone zu liefern. Nächstes Jahr könnte es erstmals so weit sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!