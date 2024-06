Home Gerüchte Bloomberg-Bericht: Apple plant in iOS 18 eigene Passwort-App

Laut einem neuen Bericht plant Apple wohl eine eigene Passwort-App mit iOS 18 zu bringen. Das meint Mark Gurman von Bloomberg erfahren zu haben. Damit würde Apple Konkurrenten wie 1Password direkt angreifen.

Schon lange gibt es die Möglichkeit auf Apples Geräten, seine Zugangsdaten zu allen möglichen Websites, Accounts oder Apps geräteübergreifend zu speichern. Will man die Passwörter einsehen, muss man bisher den Umweg über die Geräteeinstellungen machen. Das soll sich mit iOS 18 ändern.

Eigene Passwort-App für alle Apple-Geräte

Davon geht Mark Gurman von Bloomberg in einem neuen Bericht aus. Kurz bevor iOS 18 in der kommenden Woche präsentiert werden soll, scheint Gurman einen heißen Tipp bekommen zu haben. Der Journalist ist einer der bekanntesten Apple-Leaker und lag in der Vergangenheit schon einige Male richtig.

Die App soll es Nutzern einfacher machen, sich in Websites und Accounts einzuloggen. Sie soll auf dem iPhone, dem iPad, dem Mac und der Vision Pro eingeführt werden. Auch eine Anwendung für Windows ist wohl in Planung. Laut Gurman ist wohl eine Einteilung in verschiedene Kategorien vorgesehen. Die Passwörter werden in der App nach Websites, Netzwerken und Passkeys sortiert. Auch Verifizierungscodes, wie sie etwa via Mail oder iMessage verschickt werden, sollen über die neue App verwaltet werden.

