Black-Friday-Deal: Bis zu 60 % Rabatt auf sichere Lifetime-Cloud von pCloud sichern

13. November 2024

Die meisten sensiblen Dokumente lagert ihr heute vermutlich nicht mehr in klobigen, staubigen Ordnern, sondern auf einem digitalen Datenträger. Und während ihr niemals jemand Unbekannten in euer Büro lassen würdet, sind vertrauliche Dokumente auf dem PC oft nicht ausreichend geschützt. Gerade Cloudlösungen von großen amerikanischen Unternehmen sind nur unzureichend gegen Fremdzugriff abgesichert.

Das Schweizer Unternehmen pCloud bietet anlässlich des Black Friday einen Deal, der dieses Problem löst. Sichert euch vom 13.11. bis zum 01.12.2024 60 % Rabatt auf das exklusive und limitierte 3-in-1-Bundle (Lifetime-Cloud mit 5TB, pCloud Encryption und der Passwort-Manager pCloud Pass) oder den Lifetime-Speicher. Wir zeigen euch alle Vorteile!

-> Black-Friday-Deal von pCloud: Bis zu 60% Rabatt sichern

Warum sind viele Speicherlösungen unsicher?

Große, meist US-amerikanische Konzerne bieten oft im Zuge ihres Mailprogramms oder eines Browsers auch Speicher- und Cloudlösungen an, welche die Kunden bis zu einer gewissen Größe kostenlos nutzen können. Viele dieser Anbieter nutzen keine europäischen Standards bei der Verschlüsselung, was zu Datenschutzlücken führt. Diese werden entweder unverschlüsselt gespeichert oder mit einem Schlüssel, welchen die Mitarbeiter selbst verwalten. So haben potenzielle Angreifer leichtes Spiel, eine Sicherheitslücke zu finden.

Aus Kostengründen befinden sich die Server zudem oft in Ländern mit geringeren Datenschutzstandards, die Zugriffsprotokolle sind in vielen Fällen veraltet oder unzureichend. Nicht zuletzt haben die „Tech-Riesen“ oft auch kein allzu geringes Interesse daran, personenbezogene Daten ihrer Nutzer zu sammeln.

pCloud: Was macht das Schweizer Unternehmen anders?

Hinter dem Anbieter pCloud steckt ein Schweizer Unternehmen, das sich bei seinem Angebot auf sichere Online-Dienste für Endkunden und Unternehmen spezialisiert hat. Das „Hero-Produkt“ ist dabei der Cloud-Speicher, der im Vergleich zu Konkurrenten aus den Staaten oder dem EU-Ausland überdurchschnittlichen Sicherheitsstandards folgt.

pCloud gibt es bereits seit elf Jahren und kann jetzt, Stand 2024, weltweit über 21 Millionen aktive Nutzer zählen. Ein junges und zukunftsorientiertes Team entwickelt sowohl die Lifetime-Cloud als auch andere Bereiche ständig weiter, beispielsweise eine Abo-Cloud oder einen sicheren Passwort-Manager pCloud Pass für alle Geräte. Die normalerweise kostenpflichtige Zusatzfunktion pCloud Pass ist beim aktuellen 3-in-1-Bundle für euch mit dabei.

Vorteil: pCloud finanziert sich ausschließlich selbst. Auch die Entwicklung und die Server werden nicht ausgelagert, was zu geringeren Fixkosten und letztendlich auch zu geringeren Preisen für den Verbraucher führt.

Lifetime-Speicher statt einer teuren Abolösung

Die meisten Tech-Konzerne aus den USA setzen bei ihren Cloudlösungen auf ein Abomodell, bei welchem Nutzer monatlich einen Beitrag zahlen müssen, um Zugriff auf die abgelegten Dokumenten zu haben. Dieser summiert sich jedoch über die nachfolgenden Jahre. Zudem: Wird das Abonnement gekündigt, besteht auch kein Zugriff auf die abgelegten Dokumente mehr.

pCloud geht hier grundlegend anders vor – mit dem branchenweit ersten Lifetime-Speicher. User entscheiden sich für 500 GB, 2 TB oder 10 TB Speicherplatz und können ihn ihr Leben lang uneingeschränkt nutzen, während sie nur eine einmalige Summe dafür zahlen. Wer pCloud zunächst einmal für sich testen möchte, kann bis zu 10 GB kostenlos nutzen.

Datenschutz an erster Stelle: DSGVO-Konformität und Zero-Knowledge

Die Schweizer Datenschutzvorgaben gehören zu den strengsten der Welt. Aus diesem Grund ist pCloud auch die erste Speicherlösung, die sich als vollständig DSGVO-konform betiteln darf. Das ist ein großes Alleinstellungsmerkmal und garantiert Nutzern das Höchstmaß an Datensicherheit.

Für alle EU-User befinden sich die Server in Luxemburg und sind ISO-zertifiziert, zudem entsprechen sie dank intensiver und fachlicher Risikobewertung überdurchschnittlichen Kontrollstandards.

Zudem: Alle Dateien verfügen über eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung und einen TLS/SSL-Kanalschutz. Dank des Zero-Knowledge-Prinzips kann niemand außer dem Nutzer, nicht einmal pCloud selbst, die Daten einsehen.

Einfaches Handling und hohe Benutzerfreundlichkeit

pCloud liegt den großen Mitbewerbern auf dem Markt in Sachen Handling und Bedienung in nichts nach. Genutzt werden kann es auf allen Betriebssystemen, sowohl Windows, als auch Linux, MacOS, und auf allen Android- und iOS-Smartphones. Diese Funktionen stehen unter anderem zur Verfügung:

pCloud Drive als virtuelle Festplatte für einfache Datenverwaltung

Clientseitige Verschlüsselung pCloud Encryption per Aufpreis möglich (auch im aktuellen 3-in-1-Bundle enthalten)

Einrichtung automatischer Backups unkompliziert möglich

Apps für Android und iOS mit einfacher Foto-Upload-Funktion

Backups von Third-Party-Anbietern wie OneDrive möglich

Traffic-Messung, intelligente Suche und Papierkorb

Video- und Audio-Player sowie Foto-Viewer und Video-Streaming

Fazit: pCloud ist die beste Lösung für alle, die sich bei der Speicherung von Dokumenten blind auf Datensicherheit verlassen möchten. Anlässlich des Black Fridays könnt ihr vom 13.11. – 01.12.2024 60 % auf das exklusive, limitierte 3-in-1-Bundle sichern. Enthalten sind hier 5 TB Lifetime-Speicher, die Zusatzfunktion pCloud Encryption und der Passwort-Manager pCloud Pass für nur 599 Euro – anschließend müsst ihr euch nie wieder um einen Cloudspeicher kümmern!

Auch auf Lifetime Speicher könnt ihr sparen: 1 TB für nur 199 Euro (-54 %), 2 TB für nur 279 Euro (-53 %) und 10 TB für nur 799 Euro (-58 %).

-> Black-Friday-Deal von pCloud: Bis zu 60% Rabatt sichern

