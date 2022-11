Home Deals Black-Friday bei CyberGhost VPN: Satte Rabatte bis 83 %

Black-Friday bei CyberGhost VPN: Satte Rabatte bis 83 %

ANZEIGE (was ist das?)

Als treuer Apfelpage-Leser habt ihr sicherlich schon von CyberGhost VPN gehört. Der Pionier in Sachen VPN bietet eines der umfangreichsten Tools, um sicherer im Web zu surfen. Bereits jetzt profitiert ihr vom wirklich attraktiven Black-Friday-Angebot, bei dem ihr CyberGhost VPN für lediglich 2,03 Euro erhaltet.

In der heutigen VPN-Landschaft verliert man schnell den Überblick. Fast jeder Software-Entwickler hält inzwischen ein eigenes Virtual-Private Network für seine Kunden bereit. Hier ist es ratsam, auf erfahrene Anbieter mit Qualität zu setzen. CyberGhost VPN ist seit beinahe 15 Jahren am Markt und blickt auf eine Nutzerschaft von über 38 Millionen Personen weltweit. Nicht, dass das schon für sich spricht, kommt der Anbieter auf 4,6/5 Sternen auf TrustPilot und ist etwa in Apples App Store als Download verfügbar – weitere Zeichen für Seriosität und Vertrauen seitens der Verwender.

Als Apfelpage-Leser habt ihr jetzt schon Zugriff auf den Black-Friday-Deal von CyberGhost VPN. Für nur 2,03 Euro monatlich könnt ihr uneingeschränkt über 9.000 VPN-Server in mehr als 90 Ländern nutzen – diese Auswahl erhaltet ihr so schnell bei keinem anderen Anbieter. Das Faire daran: Innerhalb von 45 Tagen bekommt ihr euer Geld zurück, sollte euch CyberGhost VPN nicht gefallen.

→ Black Friday Deal: CyberGhost VPN für 2,03 Euro (ohne Risiko)

Weshalb ein VPN beinahe unabdingbar ist

Sowohl durch rechtliche Vorgaben als durch das vorbildliche Handeln privater Institutionen wurde das Internet in den letzten Jahren immer sicherer. Dass es aber tatsächlich sicher ist, würden wir eher als Trugschluss einstufen. Zu wichtig ist unser digitaler Fußabdruck, zu wichtig unsere Daten. Hier kann ein VPN wie CyberGhost VPN Abhilfe schaffen.

Denn ein Virtual Private Network verschleiert nicht nur euren wahren Standort, indem ihr über die Verbindung mit einem Remote-Server eine andere IP-Adresse erhaltet, es verschlüsselt auch euren Datenverkehr. Beide Faktoren erhöhen eure Anonymität im Netz erheblich. Hinzu kommt, dass ihr durch den Austausch der IP-Adresse geschickt Geoblocking – etwa beim Streamen – umgehen könnt.

Doch auch für andere Zwecke ist CyberGhost VPN Gold wert: So könnt ihr günstiger in Online-Shops einkaufen, wenn ihr keine IP-Adresse aus einem High-End-Land wie Deutschland oder der Schweiz habt. Auch beim Gaming hilft euch ein VPN: Einerseits bewahrt es euch vor DDoS-Attacken. Andererseits habt ihr Zugriff auf Inhalte, die in eurem eigenen Land gar nicht erhältlich sind, oder die euch etwa im Urlaub verwehrt werden (zum Beispiel RTL+ oder Joyn). Fürs Streamen oder Gamen hat CyberGhost VPN sogar dedizierte Server in petto.

Nur Qualitäts-VPNs landen im App Store

Wie oben erwähnt, ist die Zahl an VPN-Angeboten beinahe endlos. Schaut man sich in Apples App Store um, ist die Zahl deutlich geringer. Das liegt daran, dass der US-Konzern iOS-Apps auf Schwachstellen, Privatsphäre Verletzungen oder deren Funktionalität überprüft. Nur wer keine Logs speichert und den harten Datenschutzbestimmungen nachkommt, wird „auf die Nutzer losgelassen“. CyberGhost VPN erfüllt nicht nur alle von Apples Bestimmungen, sondern erlegt sich auch eigene Prüfungen auf. So wurde die No-Logs-Policy von der Unternehmensberatung Deloitte geprüft und bestätigt.

Wer CyberGhost VPN auf mehreren seiner Geräte nutzen möchte, braucht übrigens nicht mehrere Lizenzen kaufen. Mit einem Account lassen sich bis zu sieben Geräte aktivieren. Apps gibt es neben iOS für Android, macOS, Windows und Linux. Auch tvOS und AndroidTV sowie Browser und WLAN Router haben eigene Anwendungen.

Was bietet CyberGhost VPN im Detail?

Durch seine lange Erfahrung hat der VPN-Pionier etliche Funktionen integriert und bietet somit ein breites Leistungsspektrum. Ein kleiner Überblick:

Über 9.000 VPN-Server weltweit

weltweit Automatischer Kill-Switch, sollte die Verbindung abbrechen

256-bit-AES -Verschlüsselung

-Verschlüsselung OpenVPN, IKEv2, WireGuard®-Protokoll

Unlimitiert : Bandbreite und Datenvolumen

: Bandbreite und Datenvolumen Kundensupport auf Deutsch

Bestätigte No-Logs-Politicy

Apps für alle gängigen Betriebssysteme und Gerätekategorien

Auf bis zu 7 Geräten gleichzeitig nutzbar

gleichzeitig nutzbar Verschleiert IP-Adresse sowie den genutzten DNS-Servers

Uneingeschränkte 45-Tage-Geld-zurück-Garantie

Black Friday Deal: CyberGhost VPN mit -83 % Rabatt

Mit einem VPN für mehr Sicherheit im Web sorgen – eine effektive und kostengünstige Angelegenheit! Mit CyberGhost VPN nutzt ihr einen der erfahrensten Anbieter, der gleichzeitig kein Vermögen kostet. Mit dem aktuellen Black-Friday-Angebot spart ihr satte 83 Prozent. Im 2-Jahres-Plan bekommt ihr vier Monate geschenkt und landet somit bei effektiven 2,03 Euro monatlich.

→ Zum Deal: CyberGhost VPN für 2,11 Euro pro Monat sichern

Sollte euch CyberGhost VPN nicht zusagen, bekommt ihr innerhalb von 45 Tagen euer gesamtes Geld zurück – ohne Wenn und Aber. Doch aus Erfahrung können wir euch sagen: Wer einmal bei CyberGhost VPN ist, bleibt auch dabei.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!