Bis 42 Zoll: Neue Highend-OLED-Displays von Apple?

Bis 42 Zoll: Neue Highend-OLED-Displays von Apple?

In den kommenden Jahren plant Apple wohl den Umstieg auf OLED-Displays im iPad. Auch am Mac soll allerdings die Bildschirmtechnik perspektivisch gewechselt werden. Münden könnte diese Entwicklung in großen iMac-OLEDs mit Diagonalen, wie es sie bisher noch nicht gibt.

Apple setzt im iPad bislang noch auf LCD- beziehungsweise in den Pro-Modellen Mini-LED-Displays. Dies soll sich in den kommenden Jahren aber ändern, wie wir schon zu verschiedenen Gelegenheiten berichtet hatten. So wird Apple wohl wiederum beim iPad Pro mit dem Wechsel auf OLEDs beginnen, doch damit ist die Entwicklung noch nicht zu Ende. Wohin der Weg hier führen kann, zeigen aktuelle Marktforschungsprognosen der Analysten von Omdia. Dort geht man davon aus, dass Apple in den nächsten Jahren maßgeblich für eine Explosion der OLED-Auslieferungen werden könnte.

Kommt der Riesen-iMac mit OLED?

Ab dem Jahr 2027 werde Apple damit beginnen, QD-OLEDs im iMac oder externen Displays zu verwenden. Es sollen dann 32- und 42 Zoll-Displays auf den Markt kommen. Ob diese in einem iMac stecken oder als externer Monitor verkauft werden, geht aus dieser Prognose nicht hervor.

Aktuell verkauft Apple noch das inzwischen betagte Pro Display XDR, es hat einen 32 Zoll-Bildschirm. Ein 42 Zoll-Display von Apple gibt es heute überhaupt nicht, allerdings halten sich hartnäckig Gerüchte um neue externe Monitore von Apple, unter anderem Mark Gurman spricht regelmäßig über diese Möglichkeit, Apfelpage.de berichtete. Ob und wann allerdings tatsächlich neue Bildschirmhardware auf den Markt kommt, bleibt offen.

