Bilder: Neue iPhone 15- und iPhone 15 Pro-Leaks aufgetaucht

Das iPhone 15-Lineup wird in wenigen Wochen vorgestellt und die Leaks der letzten Meter häufen sich. Eine der bekannteren Quellen hat neue Bilder in Umlauf gebracht, die einen Eindruck der neuen iPhones vermitteln sollen.

Apples neues iPhone 15-Lineup wird in wenigen Wochen der Öffentlichkeit vorgestellt. Einige Überraschungen hat Apple fraglos noch in der Hinterhand, vieles dürfte aber bereits zutreffend geleakt sein. Apple-Kunden, die die große Enthüllung zu schätzen wissen, sollten sich von den Quellen der Gerüchteküche fern halten, denn die hat sich in den letzten Jahren als erstaunlich treffsicher erwiesen.

So dürften auch diese jüngsten Leaks zum iPhone 15-Lineup einen recht guten Eindruck davon vermitteln, wie die kommenden Modelle aussehen.

Fünf Farben für das iPhone 15

Das Standardmodell des iPhone 15 dürfte in Schwarz, Rosa, Gelb, Blau und Grün auf den Markt kommen, unklar ist aber, ob etwa die hellgrüne Variante erst später startet.

Das iPhone 15 Pro wird es wohl in Silber, Grau, Schwarz und Blau geben. Die nun geteilten Leaks basieren auf Dummys der neuen iPhones, diverse Zubehörhersteller verkaufen bereits Cases für das iPhone 15 beziehungsweise haben damit begonnen, Pressevertreter, darunter auch diese Redaktion, mit Hüllen für die kommenden Modelle zu versorgen.

Ob das iPhone 15 Pro Max als einziges Modell im neuen Lineup später kommen wird, ist noch offen, hier widersprechen sich die Einschätzungen der Analysten.

