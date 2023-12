Home Featured Bewege dich, du faule Sau! Motivationskünstler Apple (Die Kolumne)

Apple ist schlau. Und Apple ist gut. Apple möchte, dass ich mich bewege und gesund bleibe, denn für meine Gesundheit und sie erhaltende Produkte, gebe ich gerne Geld aus. Dazu dient das iPhone und vielleicht noch mehr die Apple Watch mit all ihren Bewegungssensoren und Überlebensalgorithmen. Apple hat die Fitness-Auswertung per Software auf die Spitze getrieben und mit den berühmten drei Ringen für Bewegung, Training und Stehen wiederum so vereinfacht und visualisiert, dass es auch Nicht-Sportmediziner umsetzen können.

Apple weiß mit diesen einfach-komplizierten Systemen, wie es mich motiviert. Oder doch nicht? Schauen wir uns diese Motivation einmal genauer an und schauen wir, was Apple da eigentlich macht. Achtung, dies wird etwas wissenschaftlich (Bitte bei passender Gelegenheit den Namen Maslow fallen lassen).

Warum stehen wir morgens auf und warum entscheiden wir uns zum Jogging?

Es ist alles eine Frage der Motivation! Ein wundersames Gebräu aus emotionalen, neuronalen und geheimnisvollen inneren Kräften, das uns antreibt, Ziele zu verfolgen oder den Kühlschrank nach Snacks zu durchsuchen. Motivation ist wie der innere Boss, der entscheidet, welche Gedanken und Wünsche zum Zuge kommen.

Schlauere Menschen (auf einer Party gerne die Namen Barbuto und Scholl fallen lassen) als ihr Kolumnist unterscheiden fünf Motive etwas zu tun: Drei der Motive kommen von außen (extrinsisch genannt): Macht, Zugehörigkeit, Leistung (Namedropping McClelland) und zwei kommen von innen (aka intrinsisch): Persönliches Interesse und kreative Herausforderungen. Die intrinsische Motivation ist, wie der Name sagt, nicht von Tim Cook steuerbar, außer für ihn selbst (angeblich steht der Mann um vier Uhr morgens auf und macht dann ein Workout). Aber extrinsisch geht eine Menge!

Was macht Apple? Apple drückt genau den extrinsischen Knopf Leistung (und etwas den Knopf Zugehörigkeit durch die Möglichkeit in den Wettstreit mit meinen Kumpels zu gehen). Hier einige Beispiele: „Echt spitze!“, „Weiter so“, „Bravo“ und wenn es mal nicht so gut lief am Vortag, dann tadelt Apple auch. „Du packst, das Marco“ oder „Bleib dran“. Hinzu kommen seltsame Auszeichnungen für besondere Heldentaten wie einen 5-Kilometer-Lauf oder eine 7-Trainings-Woche.

Aber Vorsicht: Nur weil man motiviert ist, heißt das noch lange nicht, dass man auch tatsächlich was tut. Da kommt die Volition ins Spiel, unser innerer ‚Mach-es-jetzt‘-Knopf. Kurz gesagt: Motivation ist der Grund, warum wir träumen, und Volition ist der Grund, warum wir handeln – oder eben auch nicht! Auch hier drückt Apple die richtigen Knöpfe, indem es daran erinnert, wann was zu tun ist, etwa „Schließe heute den Trainingsring“ oder „Schließe heute alle 3 Ringe“. Verfehlt man das Stehziel (12 Stunden auf den Beinen, davon pro Stunde wenigstens einmal), dann meckert die Watch: „Stehe jetzt auf, du sitzt schon wieder 55 Minuten“ (heißt anders, ist aber gemeint!).

Ich kenne Menschen, denen das tägliche Schließen aller drei Ringe wichtig ist (ihr Kolumnist ist einer davon). Es funktioniert also! Anderen Menschen ist das herzlich egal, was auch in Ordnung geht.

Unser Kolumnist Dr. Marco

