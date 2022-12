Home Featured Bessere Sicherheit und Nutzererfahrung: Darum wechseln viele Samsung-Nutzer zum iPhone

Apple ist auch außerhalb der eigenen Nutzerbasis beliebt: Viele Samsung-Nutzer, die nach einem neuen Smartphone Ausschau hielten, griffen schließlich zu einem iPhone, wie eine aktuelle Analyse zeigt.

Apple ist und bleibt eine Marke mit erheblicher Strahlkraft, auch deutlich über die Grenzen der eigenen Nutzergemeinde hinaus, wie eine aktuelle, uns vorliegende Einschätzung zeigt.

Die Branchenanalystin Edith Reads hat die Gruppe der Smartphonemodellwechsler analysiert und kommt zu einer interessanten Folgerung: Unter den Samsung-Nutzern, die nach einem neuen Smartphone suchten, haben sich 53% am Ende für ein iPhone entschieden.

Gründe für diese Entscheidung waren offenbar das iPhone-Design, der App Store mit seiner großen Auswahl und eine nutzerfreundliche Kundenerfahrung.

Bemerkenswert: Ein häufiger Wechselgrund ist die iPhone-Kamera. Diese ist inzwischen den Kameras in Samsungs Top-Modellen in einigen Aspekten deutlich unterlegen, allerdings stören sich Samsung-Nutzer an einer häufig verwirrenden und unübersichtlichen Nutzererfahrung, was auch die Kamera betrifft. Die iPhone-Kamera hat zwar in den letzten Jahren hier und da Defizite aufgebaut, hinkt etwa beim optischen Zoom der Konkurrenz teils deutlich hinterher, überzeugt aber durch das Gesamtpaket: Sie schießt gute Bilder in den meisten Situationen und die Bedienung ist einfach, was allerdings mit einer begrenzten Auswahl an nutzerdefinierten Einstellungen erkauft wird.

Was außerdem für das iPhone sprach

Wechsler gaben außerdem an, von Apples Image angezogen worden zu sein. Service und Support bei Apple genießen trotz zuletzt verschiedentlich aufgetretenen Irritationen noch immer einen guten Ruf.

Zudem seien Samsung-Kunden mehrheitlich davon überzeugt, dass das iPhone überlegene Sicherheitsfeatures besitzt. Die Verschlüsselung und biometrische Features wie Touch ID und Face ID haben tatsächlich Branchenstandards gesetzt. Zuletzt war Apple allerdings durch beunruhigende Datenschutzverstöße in die Kritik geraten, wie wir zuletzt in dieser Meldung berichtet hatten. Hier droht dem Konzern ein drastischer Image-Verlust, sollten sich die erhobenen Vorwürfe erhörten lassen.

