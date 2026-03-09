Bericht: Apple plant mehr Produkte aus dem 3D-Drucker

Einem aktuellen Bericht nach will Apple künftig mehr Hardware mithilfe von 3D-Druck-Technologie fertigen. Auf die Apple Watch Ultra und das neue vorgestellte MacBook Neo sollen weitere Geräte folgen, die auf die Technologie setzen.

In seinem Newsletter „Power On“ schreibt Mark Gurman von Bloomerg über entsprechende Pläne, von denen er erfahren haben will. Das neue MacBook Neo setzt auf einen Fertigungsprozess, in dem das Aluminium-Gehäuse aus dem 3D-Druck stammt, um Material und Kosten zu sparen.

Effizientere Fertigung dank 3D-Druck

Die Technologie kam erstmals in der Apple Watch Ultra 3 zum Einsatz, deren Titan-Gehäuse teilweise gedruckt werden kann. Auf die Ultra 3 und das MacBook Neo sollen in Zukunft weitere Geräte folgen, Apple könnte an dieser Stelle Material und Kosten durch höhere Effizienz einsparen.

Außerdem soll Apple das neue Branding „Neo“ laut Gurman weiter ausbauen. Auch die Apple Watch SE soll in Zukunft auf das Kürzel hören, denkbar ist auch eine Anpassung des soeben vorgestellten iPhone 17e, dessen Nachfolger dann Neo hießen.