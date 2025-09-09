Neues Topmodell: Die Apple Watch Ultra 3 ist da

Apple hat auf seiner jährlichen September-Keynote neben der elften Generation auch die Apple Watch Ultra 3 vorgestellt. Alle Neuerungen zum neuen Topmodell erfahrt ihr in diesem Artikel.

Apple hat geliefert!

Es war ein Tsunami an Gerüchten und weniger die sprichwörtliche „Gerüchteküche“. Schon lange im Vorfeld der heutigen Keynote war durchgesickert, was denn Apple wohl mit dem neuen Ultra-Modell der Apple Watch, also der Apple Watch Ultra 3 so vorhat. Während das letztjährige Update nur die Farbe Schwarz brachte, aber keine neuen inneren Werte, so waren diesmal die Erwartungen hoch. Und Apple hat geliefert:

Größeres, helleres Display – das größte in einer Apple Watch, mit verbesserter Ablesbarkeit auch aus schrägen Blickwinkeln („Brighter off-angle display“).

42 Stunden Akkulaufzeit im Normalbetrieb.

1 Hz Always-On Refresh für das stromsparende Always-On-Display.

Fast Charging für schnelleres Aufladen.

Satellite communications – erstmals Satellitenverbindungen direkt von der Uhr für Notrufe und SOS.

5G-Unterstützung

Hypertension Notifications: Warnungen bei Bluthochdruck.

Sleep Score zur Schlafanalyse.

Gestensteuerung für bestimmte Funktionen.

Redesigned Workout App und Workout Buddy für optimiertes Training.

„Best GPS in a sports watch“ laut Apple.

3D Printed Case – erstmals ein Gehäuse, das mit 3D-Druck gefertigt wird.

Die Apple Watch Ultra 3 ist klar eine Evolution: Apple bringt sinnvolle Upgrades wie Satellitenkommunikation, Bluthochdruck-Warnungen und 5G. Viele Gerüchte wurden bestätigt, andere nur teilweise – etwa die Blutdruckmessung oder ein größerer Akku. Das wohl spannendste Detail, das niemand so konkret vorhergesagt hatte, ist das 3D-gedruckte Gehäuse, das Apples Fertigung in eine neue Ära führt.

Für Sportler, Outdoor-Fans und Technikliebhaber ist die Ultra 3 eine spannende Weiterentwicklung – wer aber auf radikale Veränderungen gehofft hat, wird eher eine solide Evolution sehen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Apple Watch Ultra 3 startet in den U.S.A. bei 799 Dollar und ist sofort bestellbar und wird ab 19.09.2025 ausgeliefert.