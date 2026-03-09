iOS 26.4 Beta 4 und Co. für Entwickler verfügbar

Apple hat gerade eben einen neuen Schwung Betas für die Entwickler verteilt.

iOS 26.4 Beta 4 und Co. können ab sofort geladen und installiert werden.

Die finalen Versionen für alle Nutzer werden in wenigen Wochen erwartet.

Apple hat heute Abend iOS 26.4 Beta 4 für alle registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung kann damit ab sofort in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update geladen und installiert werden.

Das Update bringt unter anderem KI-Neuerungen in Apple Music, erweiterte Videofähigkeiten in der Podcasts-App und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS.

Weitere Betas ebenfalls verfügbar

Daneben hat Apple auch macOS 26.4 Beta 4 zur Verfügung gestellt. Auch watchOS, tvOS und visionOS 26.4 Beta 4 können geladen und installiert werden.

Die finalen Versionen der kommenden Aktualisierung werden in wenigen Wochen für alle Nutzer veröffentlicht.

Wie laufen die neuen Betas auf euren Geräten? Teilt eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel.