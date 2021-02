Home Daybreak Apple Bekommen britische iPhone-Nutzer Geld zurück? | Apple weltgrößter Smartphonebauer | 14 Zoll-MacBook Pro mit Mini-LEDs kommt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wieder eine Woche rum! Das Wochenende wartet. Bis dahin sind es allerdings noch ein paar Stunden, wir starten nun hier zunächst mal mit den letzten Nachrichten aus Apple-Land in den Tag.

Das kleine MacBook Pro wird vielleicht bald etwas größer: Der Bildschirm soll ab 2021 14,4 Zoll messen, auch das MacBook Pro 16 Zoll wird wohl ein Update erhalten. Nun gibt es auch erste Hinweise auf die Herkunft der Mini-LED-Panels, die das neue Pro-Lineup erhalten dürfte, mehr dazu hier.

Apple war durch das iPhone 12 zuletzt der größte Smartphonehersteller der Welt

Lange war Samsung Quartal für Quartal und Jahr für Jahr die unangefochtene Nummer eins bei den weltweit verkauften Smartphones. Ende 2020 hat sich das geändert. In Q4 2020 war Apples iPhone zahlenmäßig noch stärker als die Südkoreaner. Das iPhone 12 brachte Apple diesen gewaltigen Erfolg maßgeblich ein. Insgesamt aber zeigt sich, dass die weltweite Corona-Pandemie dem Smartphonemarkt im vergangenen Jahr hart zugesetzt hat.

Qualcomm sorgt vielleicht für eine kleine Geldspritze für britische iPhone-Nutzer

Viele werden sich erinnern: Der jahrelange Krieg zwischen Qualcomm auf der einen und Apple und vielen anderen Unternehmen auf der anderen Seite war oft genug in den Schlagzeilen der Branchendienste. Eine Spätfolge dieser Auseinandersetzungen ist jetzt womöglich eine kleine Entschädigung für in der Vergangenheit überhöhte Preise für ein iPhone. 29 Millionen Kunden in Großbritannien könnten hierfür in Frage kommen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat heute macOS Big Sur 11.2.2 an alle Nutzer verteilt. Das Update zielt in der Hauptsache auf ein Problem, das auf neueren MacBook Pro und MacBook Air-Modellen auftreten kann. Es wird in Zusammenhang mit der Nutzung bestimmter USB-C-Zubehörartikel beobachtet, mehr dazu hier.

Apples Brille lässt sich vielleicht per Ring bedienen.

Inzwischen gilt es quasi als ausgemachte Sache, dass Apple einmal eine oder mehrere AR-Brillen auf den Markt bringen wird. Unklarheit herrscht noch in Bezug auf die möglichen Features. Ein Patent, das unlängst Apple zugeteilt wurde, beschreibt eine Art Ring, der am Finger getragen wird und zur Bedienung genutzt werden soll. Ob ein solches Gadget allerdings wirklich auf den Markt kommen wird, bleibt abzuwarten.

Lust zum Spielen?

In der jüngsten Ausgabe des AppSalat wird gespielt: lumen ist ein Titel, der die grauen Zellen anspricht und wir stellen ihn vor.

Als Hör-Tipp sei euch auch an dieser Stelle wieder die jüngste Ausgabe unseres Apfelplausch von gestern Abend ans Herz gelegt – für den Weg zur Arbeit oder wohin auch immer.

Damit ist unser Nachrichtenüberblick auch schon wieder vorbei. Ich wünsche euch einen entspannten Freitag.

