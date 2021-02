Home Gerüchte Patent: Wird Apples Brille mit Fingerring gesteuert?

Patent: Wird Apples Brille mit Fingerring gesteuert?

Über kurz oder lang bringt Apple wohl eine eigene AR-Brille auf den Markt: Ein Patent zeigt nun, wie dieses AR- oder VR-Gadget unter anderem gesteuert werden könnte: Danach wird Apple möglicherweise einen Fingerring zur Bedienung anbieten.

Apples AR-Brille kann womöglich mit einem Ring gesteuert werden: Ein entsprechendes Patent wurde unlängst von Apple eingereicht und nun auch erteilt. Die Patentschrift ist naturgemäß nicht sonderlich aussagekräftig, sie beschreibt in recht allgemein gehaltenen Worten ein Eingabegerät, das am Finger getragen wird und auf diverse Sensoren, sowie haptische Eigenschaften zurückgreift. Mit diesem Gadget sollen sowohl Computer, aber auch am beziehungsweise auf dem Kopf getragene Geräte gesteuert werden können.

Apples Brille ist wohl noch noch Jahre entfernt

Zuletzt war bereits verschiedentlich über mögliche Features der Apple-Brille spekuliert worden, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten. Sie soll unter anderem über zahlreiche Kameras verfügen, mit denen auch Handgesten erkannt und zur Steuerung genutzt werden können. Weiter zur Ausstattung gehören sollen 8K-Displays.

Ob Apple tatsächlich einen Fingerring zur Bedienung vorstellen wird, ist völlig offen. Bekanntlich patentiert Apple verschiedene Produkte und Ideen, längst nicht alle werden auch zu einem Produkt für Endkunden.

Eine AR-Brille von Apple ist zwar aktuell offenbar nur mehr eine Frage der Zeit, diese Zeit ist so bald aber wohl noch nicht gekommen: Vor 2023 ist in dieser Richtung nichts zu erwarten.

