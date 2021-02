Home Apple AppSalat – Apple Arcade Special: lumen

AppSalat – Apple Arcade Special: lumen

Beim heutigen Arcade-Spiel ist euer Denkvermögen gefragt. Die Rede ist von lumen, einem neuen Titel im Spiele-Abo von Apple. Was euch in dem Game erwartet, erfährt ihr in diesem AppSalat.

Das einzige, was ihr in lumen bekommt, ist eine Box. Diese wurde von einer Frau gebaut und enthält Hinweise auf eine Erfindung von dieser. Um an diese Hinweise zu kommen, müsst ihr Rätsel lösen.

Konkret bestehen diese Rätsel daraus, dass man einen Lichtstrahl durch ein Dia leiten muss. Dabei müssen die Spiegel und die Linsen so ausgerichtet werden, dass der Strahl zu den kleinen Bildchen geführt wird. Erst dann wird der Lichtstrahl gebündelt, wodurch das der Inhalt des Dias auf einem Filmstreifen abgebildet wird. Im Endeffekt entsteht dann ein Video, das Hinweise auf die Erfindung der Frau beinhaltet. Dieses kann man am Ende eines jeden Kapitels anschauen.

Die einzelnen Levels beginnen dabei einfach und werden nach und nach immer schwieriger. Nicht nur das, man kann in jedem Rätsel auch bis zu drei Sterne sammeln. Dadurch wird das Ganze noch ein wenig kniffliger. Und wenn man einmal gar nicht mehr weiterkommt, gibt es immer noch Hinweise, die zur Lösung helfen. Die Levels sind aber nie so schwer, dass man es überhaupt nicht schafft.

lumen: Kurzes Fazit

lumen ist ein mysteriöses Arcade-Spiel mit einem netten Spielkonzept. Die Levels werden zwar mit der Zeit immer schwieriger, mit etwas Probieren sollte man aber alle früher oder später schaffen.

‎lumen. Preis: Exklusiv bei  Arcade

lumen ist in Apple Arcade für 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr enthalten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!