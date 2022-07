Home Sonstiges Beats Studio Buds: Neue limitierte Edition in Zusammenarbeit mit Nickmercs

Beats by Dre hat neue Kopfhörer angekündigt, die in Zusammenarbeit mit dem Twitch-Streamer Nickmercs entstanden sind. Diese limitierte Edition ist vor allem zu Ehren der Fan-Community des Streamers entstanden und wird in Kürze erhältlich sein.

Gestern hat Apples hauseigene Kopfhörer-Marke Beats by Dre den Marktstart eines neuen Paars Kopfhörer verkündet. Diese sind in Zusammenarbeit mit Nick „Nickmercs“ Kolcheff entstanden, der für seine Streams auf Twitch sowie als Miteigentüber der Esports-Organisation Faze Clan bekannt ist. In erster Linie sollen diese eine Hommage an seine Fan-Community darstellen.

Bei den Kopfhörern handelt es sich um eine limitierte Edition der Beats Studio Buds, die ein neues Design erhalten haben. Jedes Paar ist in Rot-Schwarz gehalten und trägt das MFAM- oder „Mercs Family“-Logo, bei dem es sich um das Wiedererkennungszeichen von Nickmercs‘ Fans handelt. Darüber hinaus ist auf der Ladecase ein Spartan-Helm abgebildet, der auf die griechische Herkunft des Streamers hindeuten soll.

Nicht die erste Zusammenarbeit mit Nickmercs

Laut Nickmercs nutzt er selbst täglich die Beats Studio Buds und ist daher sehr stolz darauf, gemeinsam mit Beats by Dre seine eigene Version der Kopfhörer zu veröffentlichen. Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass der Streamer eine Kollaboration mit Beats eingegangen ist. Denn seine Esports-Organisation Faze Clan hatte in der Vergangenheit öfter mit der Kopfhörer-Marke zusammengearbeitet.

Dennoch handelt es sich bei der nun erscheinenden Edition um die erste limitierte Edition Beats-Kopfhörer, die Nickmercs allein herausgebracht hat. Die Kopfhörer werden ab morgen, dem 22. Juli, erhältlich sein.

Ein Video zu der neuen limitierten Edition könnt ihr euch hier ansehen:

