Home Featured Beats Fit Pro können ab sofort in Deutschland vorbestellt werden

Beats Fit Pro können ab sofort in Deutschland vorbestellt werden

Die Beats Fit Pro sind ab sofort auch in Deutschland zur Vorbestellung verfügbar. Die Lieferzeiten sind aktuell angenehm kurz. Die Beats Fit Pro sind bereits geraume Zeit in den USA und China erhältlich.

Ab sofort können Kunden auch in Deutschland die Beats Fit Pro (Affiliate-Link) bei Apple vorbestellen. Die komplett kabellosen Kopfhörer gibt es in Farben von Beats Schwarz über Weiß und Violett zu Salbeigrau.

Die Beats Fit Pro kommen mit Apples H1-Chip, dieser unterstützt nicht nur „Hey Siri“, er soll auch für eine bessere Gesprächsqualität bei Anrufen sorgen und rlaubt lange Laufzeiten.

Apple schreibt über die Beats Fit Pro:

Die Beats Fit Pro haben flexible Wingtips, die sich deinem Ohr anpassen und so für einen festen und zugleich komfortablen Sitz sorgen. Die Wingtips kommen in einem universellen Design, das von Profis aller Sportarten umfangreich getestet wurde. So kannst du dich darauf verlassen, dass diese Kopfhörer bei der Arbeit und im Workout immer perfekt sitzen. Dank der Belüftungsöffnungen, die den Druck ausgleichen, kannst du diese In-Ear Kopfhörer den ganzen Tag lang bequem tragen.

Verfügbarkeit bereits länger in den USA und China

dieses Produkt hatte Apple zunächst nur in den USA auf den Markt gebracht. Später dann folgte auch der Verkaufsstart in China. Nach dem Start der Vorbestellungen in Deutschland zeigen sich bis jetzt Lieferzeiten im üblichen Rahmen weniger Tage.

Für die Beats Fit Pro wird von Apple ein Preis von 229,95 Euro aufgerufen.

Sind die Beats Fit Pro für euch interessant?

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!