Batterie schwach: Ist der iPhone 14-Akku wirklich so schlecht?

Zuletzt häufen sich kritische Stimmen zum Akku des iPhone 14 Pro. Von raschem Verschleiß ist die Rede und Schnelleiner zu schnell abnehmenden Kapazität. Ist die Batterie des iPhone 14 Pro wirklich schwächer als die in den Vorgängern?

Apples iPhone 14 Pro steht seit kurzem in der Kritik seitens vieler Nutzer. Diese klagen über einen zu rasch verschleißenden Akku. Die Batteriekapazität lässt sich seit einigen Jahren in den Einstellungen im Bereich Batterie > Batteriezustand einsehen. Dabei handelt es sich um einen berechneten Wert der angenommenen verbliebenen Ladekapazität der Batterie, verglichen mit der maximalen Kapazität bei Auslieferung.

Nun posten vielfach Nutzer in den sozialen Medien, etwa auf Reddit oder X, ihr Akku verlöre zu schnell an Kapazität.

My iPhone 14 Pro is down to 88% battery capacity after less than a year.

Is it because I use my phone too much and have already hit 450 charge cycles?! (That’s what Apple Store says.) Is it from heat from fast charging? Is there something up with the battery?

— Joanna Stern (@JoannaStern) August 11, 2023