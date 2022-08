Home Betriebssystem Bald könnt ihr die Wallet-App vom iPhone löschen

Bald könnt ihr die Wallet-App vom iPhone löschen, wenn euch danach ist: Damit sind dann keine Zahlungen per Apple Pay mehr möglich. Apple dürfte damit kartellrechtlichen Bedenken entgegenkommen wollen, allerdings ist nicht klar, ob auch alternative Zahlungssysteme bald in das iPhone Einzug halten werden.

Gestern Abend hatte Apple iOS 16 Beta 7 und iPadOS 16.1 Beta 1 für die registrierten Entwickler verteilt. Apple wird in diesem Jahr iOS 16 vor dem Update für das iPad veröffentlichen, was es den Entwicklern aktuell erlaubt, schon ein wenig weiter in die Zukunft der kommenden Updates zu sehen.

Dieser Ausblick offenbarte eine interessante Erkenntnis: iPadOS 16.1 und wohl auch iOS 16 werden es erlauben, die Wallet-App vom iPhone zu löschen, das fand man bei 9to5Mac heraus. Ohne Wallet-App lassen sich naturgemäß auch keine Zahlungen per Apple Pay mehr vornehmen.

Apple agiert proaktiv in kritischer Kartellsituation

Dieser Schritt dürfte primär dem Zweck dienen, kartellrechtlichen Bedenken und eventuell noch kommenden Anordnungen für mehr Offenheit entgegenzutreten. Nicht nur die EU, auch die US-Politik sieht die Monopolstellung von Apple Pay am iPhone skeptisch, die von Apple stets mit Sicherheitsfragen begründet wird, de facto allerdings der Gewinnerzielungsabsicht des Unternehmens geschuldet ist, Apfelpage.de berichtete hierzu.

Ob allerdings die Möglichkeit, die Wallet-App zu löschen auch bedeutet, dass in Zukunft alternative Zahlungsdienste auf dem iPhone nutzen zu können, bleibt noch völlig unklar. Denkbar ist aber, dass Apple schlussendlich auch hier einknicken wird.

In einer weiteren Meldung könnt ihr lesen, welche weiteren Apple-Apps ihr unter iOS 16 noch vom Gerät löschen könnt.

