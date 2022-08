Home Smart Home Home Connect Plus integriert Smart Home von Gigaset

Es gibt kaum etwas Frustrierenderes als Insellösungen, hauptsächlich im Bereich Smart Home. Dieser Umstand wird sich mit matter ändern, zudem gibt es eine deutsche Lösung namens Home Connect Plus. Die ist etwas in Vergessenheit geraten, doch nun gibt es einen interessanten Zugang.

Gigaset ist vorrangig für Festnetz-Telefone bekannt, bietet seit geraumer Zeit auch Smartphones und Zubehör für Smart Home an. Nun kündigte das Unternehmen in einer eigenen Mitteilung an, dass sich die Produkte ab sofort in der Plattform Home Connect Plus integrieren lassen. Dafür muss man die App des Herstellers in der App Home Connect Plus verknüpfen und kann anschließend herstellerübergreifende Routinen und Automationen erstellen. Zu den bekanntesten Teilnehmern zählen Bosch Smart Home, Bose, Philips Hue sowie Home Appliance von Neff oder Somfy.

Was sind die Vorteile von Home Connect Plus

Home Connect Plus organisiert in einem deutlich kleineren Rahmen das, was der im Herbst erscheinende Standard matter verspricht. Anbei einmal die wichtigsten Vorteile im Überblick, Beschreibung stammt von Gigaset:

Zentrale Plattform für alle Geräte

Unzählige Kombinationsmöglichkeiten dank weitreichender Kompatibilität. Mit Home Connect Plus steuern Sie Ihr Smart Home mit nur einer App – ganz einfach und bequem. Für Sie personalisiert

Passen Sie die App an Ihre persönlichen Bedürfnisse an: Personalisierbare Automationen machen das Zusammenspiel von Gigaset Smart Home mit anderen Systemen zu einem neuen Smart-Home-Erlebnis. Gerätefunktionen die Sie häufig gebrauchen, können Sie du einfach zu Ihren Favoriten hinzufügen. Kostenlose All-in-One-Lösung

Die App von Home Connect Plus ist gratis. Keine Abos, keine versteckten Kosten, keine In-App-Käufe. Einfach downloaden, einrichten und Smart Home neu erleben.

