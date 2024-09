Home Hardware AVM kündigt neue FRITZ!Box-Modelle an: 6850 5G und mehr

AVM kündigt neue FRITZ!Box-Modelle an: 6850 5G und mehr

Verfasst von Patrick Bergmann // 11. September 2024 um 19:56 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Die IFA 2024 hat ihre Pforten geschlossen und es war nahezu wie immer: laut, hektisch und eigentlich zu wenig Zeit, um alles vor Ort abdecken zu können. Doch es gab auch interessante Messestände und einer davon war von AVM. Das Unternehmen aus Berlin hatte nicht nur ein Heimspiel, man zeigte auch gleich einen Schwung an neuen FRITZ!Boxen.

Die neue FRITZ!Box 6860 5G

Die neue FRITZ!Box 6860 5G bietet eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung über 5G. Als Fixed-Wireless-Access-Lösung unterstützt sie sowohl 5G (NSA, SA) als auch LTE und erreicht Datenraten von bis zu 1,3 Gigabit pro Sekunde. Mit leistungsstarkem WLAN Mesh nach dem Wi-Fi-6-Standard verteilt sie die Daten mit bis zu 3 GBit/s drahtlos im ganzen Haus. Zusätzlich verfügt sie über eine DECT-Basisstation für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen und unterstützt Voice over LTE sowie Voice over New Radio. Dank des kompakten Designs und der Strom- und Datenversorgung über Power over Ethernet kann die FRITZ!Box 6860 5G flexibel überall in der Wohnung, an der Wand, am Fenster und sogar dank der IP54-Zertifizierung im Außenbereich platziert werden.

Router für unterwegs und zu Hause über 5G und LTE bis 1,3 GBit/s (4×4 MIMO)

Unterstützung von 5G SA/NSA (3GPP Release 16) und LTE Advanced Pro (CAT19)

5G Carrier Aggregation (5G-CA), Dynamic Spectrum Sharing (DSS), Nano-SIM, 5G über Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 75, 76, 77, 78

4G (LTE) über Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, unterstützt auch 3G (UMTS)

WLAN Mesh: 2×2 für 5 GHz und 2,4 GHz; Wi-Fi 6

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2.400 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 600 MBit/s (Wi-Fi 6)

1x 1 GBit/s-LAN-Anschluss mit Power over Ethernet (PoE)

Telefonie über VoLTE, VoNR (5G) und über VoIP

Telefonanlage für DECT- und IP-Telefone

Smart Home über DECT ULE

Abnehmbarer Fuß für Wand-/Fenstermontage, Außeneinsatz möglich, IP 54

FRITZ!Box 5690 XGS

Die neue FRITZ!Box 5690 XGS ist natürlich für die für die 10-Gigabit-schnellen Anschlüsse in XGS-PON-Netzen ausgelegt. Über den 10-GBit/s-LAN- sowie die vier 1-GBit/s-LAN-Ports kann das Glasfasertempo zu Hause optimal verteilt werden. Beide Modelle verfügen über leistungsstarkes Dualband-WLAN nach Wi-Fi 7. Die FRITZ!Box 5690 XGS verfügt über eine 4×4-Ausstattung und erreicht Datenraten von bis zu 7,1 GBit/s. Die FRITZ!Box 5690 funkt auf dem 5-GHz-Band über vier Antennen sowie zusätzlich über zwei Antennen im 2,4-GHz-Band und ermöglicht Datenraten von bis zu 6,4 GBit/s.

High-Speed-Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s

Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON

WLAN Mesh, 4×4, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 1.376 MBit/s (Wi-Fi 7)

1x 10-Gigabit-LAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

FRITZ!Box 4690 als Ergänzung an bereits vorhandenes Modem

Die neue FRITZ!Box 4690 kann hinter ein bereits vorhandenes Modem angeschlossen werden und soll so den Komfort von einer FRITZ!Box bereitstellen. Die FRITZ!Box 4690 kann das Glasfasertempo von bis zu 10 GBit/s über einen 10-GBit/s-WAN, einen 10-GBit/s-LAN-Port und drei 2,5-GBit/s-LAN-Anschlüsse im ganzen Heimnetz rasend schnell verteilen. Der WLAN-Router unterstützt Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6 und erreicht als Dualband-Router drahtlos bis zu 6,9 GBit/s. Selbstverständlich bietet die FRITZ!Box 4690 die FRITZ!-typische Ausstattung wie WLAN Mesh, eine komfortable Telefonanlage, VPN, WLAN-Gastzugang, Firewall und einen USB-Port für den Anschluss von Speichermedien oder Mobilfunksticks.

WLAN-Router, ideal für den Anschluss an ein Glasfasermodem

WLAN Mesh, 4×4 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7/Wi-Fi 6

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6)

1x 10-GBit/s-WAN- sowie 1x 10 GBit/s-LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 2,5 GBit/s

1x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Eine Sache eint alle Geräte: AVM hat sich weder zu den Verkaufspreisen noch zu einem möglichen Marktstart geäußert. Der Hersteller kündigte an, hierzu im Laufe des restlichen Jahres weitere Informationen bereitstellen zu wollen.

Ausblick auf FRITZ!OS 8

Auf der Messe an seinem Stand zeigte der Hersteller AVM auch bereits das neue FRITZ!OS 8. Das kommende Update bringt den Anwendern mehr Komfort und einen besseren Überblick in ihrem digitalen Zuhause. Die Ersteinrichtung einer FRITZ!Box wurde vereinfacht und die Benutzeroberfläche überarbeitet. So zeigt die Startseite jetzt den Verbindungsstatus und in der Mesh-Übersicht lassen sich die einzelnen Geräte per Name und Symbol besser zuordnen. Auch im Gastnetz lassen sich die angemeldeten Geräte über Name besser zuordnen. Dies ist insbesondere für Anwender von Vorteil, die das Gastnetz für Smart Home nutzen und die vielen Geräte nun noch besser erkennen können. Neu ist auch der praktische Online-Monitor, der über die Auslastung der Internetverbindung durch die einzelnen Geräte informiert. Per WireGuard, die einfache Möglichkeit per QR-Code eine VPN-Verbindung aufzubauen, können nun auch IPv6-Daten übertragen werden. So haben noch mehr Anwender die Möglichkeit, sicher sensible Daten per VPN zu übertragen.

