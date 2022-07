Home iPhone Aufnahmen des James-Webb-Teleskops als iPhone-Hintergrund: So geht’s

Aufnahmen des James-Webb-Teleskops als iPhone-Hintergrund: So geht’s

Vor etwas mehr als einem halben Jahr startete das James-Webb-Teleskop, kurz JWST, in den Weltraum. Nun wurden erste Bilder von diesem seitens der NASA veröffentlicht. Wir zeigen euch in diesem Artikel, wie ihr diese als iPhone-Hintergrund einstellen könnt.

Die JWST verfolgt vier wissenschaftliche Ziele auf der Reise durch den Weltraum. Mit dem Teleskop sollen leuchtende Objekte und Galaxien, welche nach dem Urknall entstanden sind, gefunden werden. Dann soll dieses das Verständnis der Strukturbildung im Universum verbessern und bei Untersuchungen von Galaxien, Schwarzen Löchern, Sternen und Planetensystemen helfen. Zu guter Letzt sollen damit Exoplaneten untersucht werden, um deren Atmosphäre und die Eignung für Leben zu prüfen.

Dafür fertigt das James-Webb-Teleskop mehrere Bilder an und schickt diese zu Erde. Fünf davon wurden nun von der NASA herausgegeben, einige davon gibt es auch als für das iPhone angepasste Wallpaper.

James-Webb-Aufnahmen: So stellt man sie als iPhone-Hintergrund ein

Die Seite Space Explored machte sich die Mühe und schnitt die Aufnahmen des Teleskops so zu, dass sie sich perfekt als Wallpaper für das iPhone eigenen. Zuerst muss man die Bilder aus dem verlinkten Artikel in die Galerie abspeichern, was über ein langes Drücken auf eines der Fotos geht. Nachdem man dieses in der Mediathek gefunden hat, befindet sich in der Teilen-Ansicht die Option „Als Hintergrund“.

Nach dem Auswählen des Menüpunktes kann man noch aussuchen, ob man das Bild nur auf dem Sperrbildschirm, nur auf dem Homescreen oder an beiden Orten sehen möchte. Danach hat man ein schönes, neues Hintergrundbild.

