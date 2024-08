Home Apple Auf iPhone, iPad und Mac: Mit Contract-App Verträge managen

Auf iPhone, iPad und Mac: Mit Contract-App Verträge managen

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 2. August 2024 um 17:00 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Ob Netflix, Apple One oder der Handyvertrag: In unserer digitalen Welt läuft fast alles über Abonnements. Damit man da nicht so schnell den Überblick verliert, stellen wir euch heute eine Management-Anwendung für Abos und Verträge vor. Die Rede ist von Contract.

Contract ist eine App des deutschen Entwicklers Benedikt Betz und verspricht eine einfache Übersicht über laufende Verträge und Abos. Ihr findet die Anwendung im App Store (Affiliate-Link) und könnt sie auf euer iPhone, iPad, euren Mac und sogar auf die Vision Pro laden. Was uns am besten gefällt: Die App verzichtet auf eine Kontopflicht und ist auch ohne iCloud-Nutzung brauchbar. Wer seine Verträge also möglichst analog managen will, ist mit Contract gut beraten.

Kostenlose Funktionen überzeugen, Vollversion aktuell günstiger

Die App ist schlicht aufgebaut und konzentriert sich auf das nötigste. Unten (iPhone-App) bilden vier Reiter die Basis, worüber sich „Verträge“, „Kündigen“, „Kosten“ und „Mehr“ erstellen und einsehen lassen können.

Jedes angelegte Abo kann dabei ausführlich mit Informationen versehen werden. Ein Start- und Enddatum sowie der Preis und Abrechnungszeitraum kann dabei genauso eingestellt werden wie eine passende Kategorie. Wer eigene Kategorien erstellen will, benötigt die Vollversion. Mit dieser lassen sich zudem mehrere Vertragsinhaber anlegen und Zahlungsmethoden hinzufügen, wenn etwa eine Familie einen Gesamtüberblick behalten möchte.

Sämtliche Verträge und Abos werden in einem schönen Diagramm unter „Kosten“ aufgeführt. Unter „Kündigen“ können Kündigungsschreiben für Verträge erstellt werden. Die App bietet hierfür einen benutzerfreundlichen Prozess mit vorgefertigten Textbausteinen und der Möglichkeit, digital zu unterschreiben. Das fertige Kündigungsschreiben lässt sich anschließend als PDF-Datei speichern.

Ein automatischer Versand wird „aktuell noch nicht angeboten“. Die Formulierung lässt aber darauf schließen, dass die Funktion irgendwann kommen könnte. Was auf jeden Fall integriert wird, ist eine Kollaborations-Funktion. Wie uns der Entwickler mitteilt, können damit Familienmitglieder oder Partner zusammenarbeiten und die Verträge gegenseitig einsehen oder teilen.

(Screenshots: Fabian Schwarzenbach)

Die Übersicht über alle Verträge und Kosten ist einfach und mit schönen Details versehen.In unserem Test hat uns die kostenfreie Basisversion überzeugt. Das übersichtliche Layout, die detaillierten Beschreibungen sowie ein an die Systemeinstellungen gekoppelter Dark Mode zeigen, wie viel Liebe in diese Anwendung geflossen ist. Wer mit den Grundfunktionen nicht auskommt, zahlt je nach Gusto monatlich 0,99 Euro oder einmalig 17,99 Euro für die Vollversion. Aktuell ist der Einmalkauf um 44 Prozent auf 9,99 Euro reduziert.

Was haltet ihr von dieser Anwendung? Habt ihr Contract vielleicht sogar schon im Einsatz? Schreibt uns gerne euer Feedback sowie Verbesserungswünsche in die Kommentare.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.