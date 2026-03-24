Auf allen Geräten: Apple Karten bekommt bald Werbung

Apple ist bemüht, die Umsätze durch seine Werbe- und Service-Geschäft zu erhöhen, um seine selbstverschuldete Hardware-Abhängigkeit zu minimieren. Als nächster Schritt soll Apple Karten, das Pendant zu Google Maps, für Werbetreibende attraktiv gemacht werden.

Vor einem Jahr berichteten wir bereits über Apples Pläne, nun scheinen die Vorkehrungen kurz vor dem Abschluss zu stehen. Wie Bloomberg berichtet, platziert Apple wohl bald Werbung in den Suchergebnissen seines Karten-Services. Bereits im März – vermutlich mit der Veröffentlichung von iOS 26.4 – soll es demnach soweit sein.

iPhone, iPad und Mac: Karten bekommen Werbung wie in App Store

Die Suchfunktion in Apple Karten zeigt aktuell gespeicherte Orte an erster Stelle, wenn ihr nach bestimmten Begriffen sucht. Danach werden weitere Ergebnisse – vermutlich anhand von Bewertungen und Nähe zum Standort – ausgespielt. Wie Apple hier genau priorisiert, ist nicht klar. Künftig werden unter den Suchergebnissen aber auch Ergebnisse zu sehen sein, für deren Platzierung Inhaber zahlen können – unabhängig von Relevanz oder Bewertung. Was ursprünglich nur für das iPhone geplant war, wird laut Bloomberg auch auf dem iPad und dem Mac umgesetzt.

Dieses Vorgehen kennen wir bereits aus Apple App Store. Hier werden ebenfalls beworbene Ergebnisse in der Suche platziert. Anfang des Jahres war in einer Beta-Version von iOS 26.3 zu beobachteten, dass Apple die optische Verschmelzung von echten und beworbenen Suchergebnissen sowie einen zweiten Werbe-Slot getestet hat. Kurz darauf bestätigte Apple, die Werbung im App Store ab März auszubauen.