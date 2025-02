Home Sonstiges Bericht: Apple will Geld mit Karten verdienen

Apple ist nicht bekannt dafür, sein Geld mit Werbung zu machen. Anders als Meta und Co versucht Apple den Einfluss von Werbung so gering wie möglich zu halten. Einige Ausnahmen gibt es beispielsweise in der News und Sports-App. Beide sind bei uns nicht verfügbar.

Anders sieht es mit Apple Karten aus. Einem Bericht von Mark Gurman in seinem wöchentlichen Newsletter nach will Apple die Anwendungen profitabler machen. Seinen Informationen nach plant Apple den Verkauf von sichtbaren Plätzen in der Suche seiner Karten-App.

Unternehmen sollen für mehr Sichtbarkeit zahlen können

Unternehmen könnten hier demnach gegen Aufpreis deutlich prominenter platziert werden. Ein ähnliches Modell verfolgt Google Maps, Apple Karten könnte hier nachziehen.

Einen konkreten Zeitplan gibt es für die Implementierung nicht. Aktuell testen Entwickler die Funktion intern, ein Ausrollen ist aber noch nicht abzusehen.

Spannend dürfte die Art der Kommunikation eines solchen Schrittes sein. Apple gilt normalerweise nicht als Unternehmen, welches Werbung als großes Geschätsmodell ansieht. Auf die Begründung für diesen Schritt dürfen wir also gespannt sein.

