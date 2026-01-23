Mehr Werbung: Apple flutet den App Store ab März

Vor einem Jahr angekündigt, setzt Apple ab kommendem März auf mehr Werbung im App Store. Statt bisher nur eine Anzeige pro Suchergebnis ganz oben anzuheften, hebt Apple dieses Limit auf. Künftig können gesponserte Apps auch zwischen den Suchergebnissen auftauchen.

Laut Medienberichten hat Apple nun bekannt gegeben, dass die Änderung ab dem dritten März in Kraft treten und zuerst die App Stores in Großbritannien und Japan betreffen wird. App-Entwickler können ihre bezahlten Werbeplätze dann auch zwischen organischen Suchergebnissen einblenden lassen.

Voraussetzung iOS 26.2: Verwischt Apple die Grenzen?

Uns Nutzern werden die neuen Werbungen auf iPhones und iPads mit Softwareversion 26.2 angezeigt. Für den flüchtigen Blick könnte die Werbung dann wie ein normales Suchergebnis aussehen. Erst kürzlich berichteten wir über einen A/B-Test von Apple, bei dem manchen Beta-Nutzer von iOS 26.3 eine Einfärbung der Werbung angezeigt bekommen haben, die sie mit organischen Ergebnissen verwechselbar macht.

Analysten schätzen die Werbeausgaben in Apples Service-Sparte auf mehrere Milliarden US-Dollar pro Jahr. Mit dem Ausbau der Anzeigen im App Store dürften die Einnahmen noch höher werden.