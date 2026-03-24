Gatekeeper im Sinne des DMA: Europäische Sender fordern Regulierung von Apple TV und Siri

Apple sieht sich seit geraumer Zeit mit regulatorischen Hürden – nicht nur, aber vor allem – in der EU konfrontiert. Der Digital Markets Act (DMA) soll dabei für mehr Chancengleichheit bei zu hoher Marktmacht sorgen. Private Sender fordern nun von der Europäischen Kommission, Smart TVs und Sprachassistenten ebenfalls zu regulieren.

Durch die Regeln des DMA betroffen sind nur Systeme und Services, die aufgrund ihrer Größe als sogenannte Gatekeeper eingestuft werden. Das ist etwa bei Apples App Store und iOS der Fall, macOS beispielsweise hat in der EU prozentual zu wenige Nutzer.

ACT fordert Einstufung als Gatekeeper von Apple TV und Siri

Wie Reuters exklusiv berichtet, fordern nun europäische Privatsender die Europäische Kommission dazu auf, Smart TV-Software wie tvOS und Sprachassistenten wie Siri ebenfalls als Gatekeeper einzustufen. Die „Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe“ (ACT) moniert demnach, dass Google, Amazon, Apple und Samsung mit ihren Smart TVs und virtuellen Assistenten „Inhalte und Zuschauer kontrollieren“ können.

Zur ACT gehören namhafte Größen wie RTL, Walt Disney, Warner Bros Discovery und Sky. Wir Reuters angibt, könnten Android TV mit einem Marktanteil im Jahr 2024 von 23 Prozent, Amazon Fire OS (12 Prozent) und Samsungs Tizen OS (24 Prozent) tatsächlich als Gatekeeper eingestuft werden. Zahlen zu Apple TVs tvOS nennen weder Apple noch die Nachrichtenagentur.

Außerdem fordern die Sender mehr Regeln für Alexa, Siri und Co. Laut Reuters hat die Europäische Kommission „bisher noch keine virtuellen Assistenten als Gatekeeper im Sinne des DMA eingestuft“.