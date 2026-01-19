Neues App Store-Design: Apple testet unauffälligere Werbung

iOS 26.3 steht kurz vor dem Launch und wie für das dritte Punkt-Update gewöhnlich, gibt es kein Übermaß an neuen Funktionen. Dagegen testet Apple nun wohl, wie unauffällig der iPhone-Konzern Werbung in seinem App Store einbinden kann. Vorher klar abgrenzende Designelemente verschwinden bei einigen Nutzern.

Apple ist eigentlich nicht dafür bekannt, sein Geld mit Werbungen zu machen. Dennoch ist in den vergangenen Jahren zu beobachten, dass sich hier etwas tut. So gibt es beispielsweise Werbung für eigene Services in der Wallet-App sowie Spekulationen um eine werbefinanzierte Version von Apple TV. Die nun entdeckte Änderung ist im App Store aufgefallen.

Werbung in Suchergebnissen sieht wie normales Ergebnis aus

Wie den Kollegen von 9to5Mac aufgefallen ist, wird Werbung nun farblich unauffälliger angezeigt. Statt wie bisher mit einem leicht bläulich (im Modus „Hell“) abgehobenen Hintergrund versehen, fügen sich beworbene Apps unter iOS 26.3 farblich neutral ein. Sieh stehen immer noch ganz oben und sind im Englischen mit einem kleinen Tag „Ad“ versehen, sehen sonst aber wie die gewöhnlichen Suchergebnisse aus, die darunter gelistet werden.

Dabei scheint es sich um einen A/B-Test zu handeln, bei manchen wird also das alte, bei anderen as neue Design ausgespielt, um Reaktionen zu testen. Ähnlich geht zum Beispiel Duolingo vor, über die eigentlich verbotene Werbung in der Dynamic Island berichteten wir zu Beginn des Jahres. 9to5Mac hat Apple dahingehend um Stellungnahme gebeten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags noch keine Antwort erhalten.

Über die überschaubaren Neuerungen in iOS 26.3 haben wir bereits geschrieben. Große neue Features erwarten wir erst wieder mit iOS 26.4 im Frühjahr.