Swiftkey vor tiefgreifender Veränderung: Microsoft setzt Microsoft-Konto voraus

Im Sommer 2014 stellte Apple auf der damaligen WWDC14 iOS 8 vor und eine der tiefgreifendsten Veränderungen war die Einbindung von Drittanbieter-Tastaturen. Erstmals konnten Nutzer auf die Systemtastatur verzichten. Swiftkey nutzte die Gunst der Stunde und war fortan eine der beliebtesten Apps dafür. Doch die Übernahme durch Microsoft war wenig vorteilhaft, zwischenzeitlich wurde die App für iOS sogar eingestellt. Nun gibt es die nächste unvorteilhafte Änderung.

Login nur noch mit Microsoft-Account

SwiftKey wurde von Microsoft 2016 übernommen und sollte im September 2022 aus dem iOS App Store entfernt werden. Erst massiver öffentlicher Druck bewegte Microsoft zum Umdenken, Apfelpage berichtete. Nun steht die nächste gravierende Veränderung an, wie zunächst Windows Central berichtete.

Demzufolge soll für eine geräteübergreifende Synchronisation ab dem 31. Mai.2026 ein Microsoft-Login verpflichtend sein. Mehr noch, die derzeit verfügbaren Alternativen Login mit Google oder Login with Apple sollen ersatzlos gestrichen werden. Mit der Umstellung führt Microsoft zugleich eine grundlegende Änderung im Umgang mit Nutzerdaten ein. Künftig werden sämtliche relevanten Informationen, darunter das persönliche Wörterbuch sowie individuell gelernte Schreibgewohnheiten, standardmäßig über Microsoft OneDrive synchronisiert. Der Konzern begründet diesen Schritt mit höherer Sicherheit, einer verbesserten Synchronisation zwischen Geräten und erweiterten Datenschutzmaßnahmen.

Fadenscheinige Begründung

Besonders kritisch ist der Wegfall alternativer Login-Methoden: Bislang konnten Nutzer SwiftKey auch über Apple- oder Google-Konten anmelden, doch genau diese Optionen werden nun gestrichen. Stattdessen wird ein Microsoft-Konto verpflichtend, ohne dass dafür eine nachvollziehbare Begründung geliefert wird. Warum eine datensparsame Login-Variante entfällt, weshalb Nutzer in ein eigenes Kontosystem gedrängt werden und welche Daten künftig konkret erfasst und verknüpft werden, bleibt unklar. Gerade im Apple-Ökosystem, in dem Datenschutz eine zentrale Rolle spielt, wirkt dieser Schritt wie ein deutlicher Rückschritt.