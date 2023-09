Home Betriebssystem Auch macOS 14.1 bekommt erste Public Beta

Zwei Tage nach dem Release von MacOS Sonoma und einen Tag nach der Veröffentlichung der ersten Developer-Beta von macOS 14.1 gibt es heute Abend die erste öffentliche Beta von macOS 14.1.

Das Update lässt sich gewohntem Weg über die Einstellungen herunterladen. Mit der finalen Version von iOS 17.1, iPadOS 17.1 watchOS 10.1 und macOS 14.1 können wir in einem bis zwei Monaten rechnen.

Keine nennenswerten Neuerungen

Zu diesem Zeitpunkt konnten wir weder in der Entwickler-, noch in der Public-Beta besondere Neuerungen feststellen. Vermutlich behebt Apple hier Bugs und sorgt für die Stabilität des Mac-Betriebssystems. Falls ihr Neuerungen gegenüber 14.0findet, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

