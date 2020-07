Auch für Hardware: Apple bringt neue Gutscheinkarte für alle Käufe im Ökosystem

Apple führt Gutscheinkarten für alle seine Produkte ein. Statt nur digitale Dienstleistungen, kann der Betrag auf diesen neuen Karten auch für Käufe von Hardware wie iPhones oder Macs genutzt werden. Unklar ist noch, wann die neuen Karten in Deutschland verfügbar sei werden.

Apple hat eine interessante Neuerung in Bezug auf seine Gutscheinkarten verkündet. Eine neue Art von Gutscheinkarte kann in Zukunft für den Kauf aller Produkte in Apples Ökosystem genutzt werden.

In den USA waren bis jetzt getrennte Karten für den Erwerb von digitalen Gütern und physischer Hardware erhältlich, in Deutschland sind indes nur die bekannten iTunes-Karten verbreitet.

Eine Karte für alle Käufe

Mit den neuen Karten lassen sich dann alle Waren kaufen, die es in Apples Universum gibt, über Apps, Musik, Filme, Abos und Dienste über Hardware wie iPhones, iPads oder anderes Zubehör. Die Karten können online oder beim Kauf im Apple Store verbraucht werden. Auf einer speziellen Seite erklärt Apple den Unterschied zu den bisher gebräuchlichen Karten. Die neuen Karten sind ab sofort in den USA mit Beträgen zwischen 25 und 100 Dollar oder einem beliebigen Wert bei Apple erhältlich, Alte Gutscheinkarten behalten natürlich ihre Gültigkeit. Wann die neuen Karten auch nach Deutschland kommen, ist nicht bekannt. Falls es dann bei der aktuellen Praxis bleibt, könnten Kunden nicht nur regelmäßig beim Kauf digitaler Produkte, sondern auch beim Hardwarekauf ein paar Euro sparen, denn hier erhalten Kunden fast jede Woche bei Supermärkten oder anderen Handelsketten zwischen 10% und 20% Bonus. Auch Apple selbst veranstaltet gelegentlich solche Aktionen beim Aufladne von iTunes-Guthaben im App Store.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!