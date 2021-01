Home Apple AppSalat: Updates für CARROT Weather, Tweetbot und Todoist – Das ist neu!

AppSalat: Updates für CARROT Weather, Tweetbot und Todoist – Das ist neu!

Verfasst von David Haydl // 28. Januar 2021 um 19:22 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Wieder einmal gibt es für einige Apps spannende Updates mit tollen neuen Features. Neues gibt es in Good Sudoku, CARROT Weather, Tweetbot und Todoist. Was sich genau änderte, erfährt ihr in dieser AppSalat-Ausgabe.

Good Sudoku by Zach Gage bekommt iCloud-Sync

Good Sudoku stellten wir erst vor kurzem im AppSalat vor. Wir meinen, dass das die beste Sudoku-App ist, die der App Store zu bieten hat. Nun bekam die App ein kleines Update, das das Benutzererlebnis aber enorm verbessert. In der neuesten Version der App bauten die Entwickler eine iCloud-Synchronisation ein. Somit ist es nun möglich, dass man zum Beispiel auf dem iPad ein Spiel startet und unterwegs am iPhone weiter ratet.

Good Sudoku findet ihr kostenlos im App Store. Ein optionaler In-App-Kauf für 5,49 Euro aktiviert verschiedene Farbschemen und einen Dark-Mode.

CARROT Weather 5 kommt mit einem überarbeiteten Design, neuen Features und mehr

CARROT Weather ist eine sehr bekannte Wetter-App und mit Version 5 bekam sie nun eine ganze Reihe an neuen Features und Änderungen. Sofort dürfte das neue Design auffallen, was nun viel moderner wirkt als vorher. Mit dem neuen Interface Builder können Oberflächen nach dem eigenen Geschmack gestaltet werden. Und wenn man keine Arbeit in eine eigene UI investieren möchte, gibt es noch immer einen Bereich mit vorgefertigten Benutzeroberflächen. Die neuen Cards sind dafür da, dass derzeit relevante Informationen zum Wetter sofort angezeigt werden und die neuen Detailseiten zeigen nun mehr Informationen als zuvor.

CARROT Weather 5 bekommt ihr kostenlos im App Store für das iPhone und das iPad. Zugriff auf Premium-Funktionen bekommt man ab 5,49 Euro pro Monat. Ist man Käufer einer CARROT-Version aus der Vergangenheit, bekommt man die Funktionalitäten, die diese bot, kostenlos.

Tweetbot 6 für iOS und iPadOS ist da

Auch von Tweetbot erschien in die letzten Tagen eine größere Aktualisierung, allerdings mit etwas weniger Features als bei CARROT Weather. Als Erstes hat sich auch hier das Design leicht verändert – an einigen Ecken verpasste man der App einen neuen Anstrich. Zudem bauten die Developer alternative Icons und Themes ein, die in den Einstellungen ausgesucht werden können. Neu ist auch, dass die App eine neuere Version der Twitter-API benutzt. Dadurch sieht man nun unter anderem Umfragen, was vorher nicht möglich war.

Tweetbot 6 könnt ihr ebenfalls kostenlos aus dem App Store herunterladen. Für 0,99 Euro pro Monat oder 6,49 Euro pro Jahr aktiviert ihr zusätzliche Funktionen.

In Todoist können Projekte nun dupliziert werden

Ein kleines Update gibt es noch zum Schluss. Todoist lieferte eine Aktualisierung aus, mit der man ab sofort Projekte kopieren kann. Das ist zwar keine große Neuerung, dafür vereinfacht sie das Arbeiten unterwegs um ein ganzes Stück.

Todoist kann kostenlos aus dem App Store geladen werden. Für einen Zugang zu allen verfügbaren Features benötigt man ein Abonnement für 36 Euro pro Jahr oder 4 Euro pro Monat.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!