AppSalat: Bilder mithilfe von KI mit der App DiffusionBee erzeugen

Mit künstlicher Intelligenz kann man heutzutage schon ziemlich viel machen, wie zum Beispiel auch Bilder mit nur einer kurzen Beschreibung erstellen. Die App DiffusionBee macht das nativ auf Macs mit Apple Silicon möglich.

Öffnet man die App DiffusionBee, sieht man lediglich ein Textfeld und zwei Buttons. In das Textfeld gibt man die Beschreibung zu dem Bild ein, welches DiffusionBee erzeugen soll. Diese muss auf Englisch formuliert werden und kann durchaus auch abstrakte Dinge enthalten, wie „dog looking like a giraffe“. Hinter „Advanced options“ verbergen sich einige Einstellungen, wie etwa die Bildgröße.

Nach einem Klick auf „Generate“ erstellt die App ein Bild. Das soll mindestens 30 Sekunden und maximal eine Minute in Anspruch nehmen. Damit diese schnellen Umsetzungszeiten überhaupt möglich sind, ist die App nur für Macs mit einem M-Prozessor erhältlich.

Wie funktioniert das eigentlich?

Um diese Bilder anhand einer einfachen Anweisung errechnen zu können, setzt DiffusionBee auf ein Open-Source-Projekt namens Stable Diffusion, welches diese Aufgabe übernimmt. Dementsprechend müssen vor der ersten Verwendung zwei Modellen heruntergeladen werden, welche dafür trainiert wurden. Man sollte dabei in Betracht ziehen, dass diese gleich einige Gigabyte in Anspruch nehmen.

Die maximale Bildauflösung, welche DiffusionBee unterstützt, liegt bei 768×768 Pixel. Es wird aber empfohlen, für Experimente auf 512×512 Pixel herunterzuschrauben und andere Apps zu schließen, um die Wartezeiten zu verringern. Außerdem sollte der Mac mindestens 16 Gigabyte Arbeitsspeicher haben.

Preise und Verfügbarkeit

DiffusionBee ist kostenlos und ohne In-App-Käufe über die Webseite des Entwicklers erhältlich.

