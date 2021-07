Home Daybreak Apple Apples Quartalszahlen kommen im Juli | Public Betas veröffentlicht | Update für Pixelmator Pro – Daybreak Apple

Guten Morgen, alle miteinander! Apple wird Ende Juli die aktuellen Quartalszahlen bekannt geben und veröffentlichte gestern außerdem die ersten Public Betas. Dann gibt es noch Neuigkeiten bei Pixelmator Pro. Das alles lest ihr hier im Daybreak Apple.

Apple wird Quartalszahlen Ende Juli verkünden

Am Ende eines jeden Quartals gibt Apple immer bekannt, wie die Umsätze und Erlöse in selbigem ausfielen. Jetzt ist bekannt, wann das Ganze für das noch laufende Quartal stattfinden wird. Und zwar will Apple die Zahlen am 27. Juni gegen Abend deutscher Zeit präsentieren. Hier sind dann die Auswertungen von Ende März bis Ende Juni dabei, wo unter anderem ein neues iPad und einer neuer iMac, beide mit M1-Prozessor, enthüllt wurden.

Public Betas ab sofort verfügbar

Nach einer WWDC ist es üblich, dass zuerst die Betas für Entwickler kommen, bevor auch Endkunden die neuen Betriebssysteme einige Wochen später testen können. So ist das auch in diesem Jahr der Fall, denn gestern erschienen die ersten öffentlichen Vorversionen. Experimentierfreudigen steht es nun also frei, iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS Monterey und tvOS 15 auf ihren Geräten auszuprobieren. Möchte man das Risiko nicht eingehen, muss man noch bis Herbst auf die finalen Versionen warten.

Update für Pixelmator Pro ist da

Mit Pixelmator Pro haben wir eine beliebte und kostengünstige Photoshop-Alternative auf dem Mac. Nun bekam das Werkzeug wieder einmal einige neue Features, allen voran ML-Crop, welches automatisch erkennt, wie ein Bild am besten zugeschnitten werden soll. Neu ist auch, dass Formen und Bilder schneller mit einer Farbe ausgefüllt werden können und die Malwerkzeuge wurden verbessert.

Weitere News

Mobiler Hotspot wird mit iOS 15 sicherer

Für die Sicherheit von WLAN-Netzwerken kommt heutzutage oft noch WPA2 zum Einsatz. WPA3 existiert allerdings schon und behebt einige wichtige Fehler seines Vorgängers. Ab iOS 15 unterstützt der mobile Hotspot den neuen Sicherheitsstandard. Änderungen des Nutzers sind dabei nicht notwendig.

iPad Air soll OLED-Display bekommen

Nach wie vor bekamen wir noch kein iPad mit einem OLED-Bildschirm. Das könnte sich allerdings im nächsten Jahr ändern. Gerüchten zufolge arbeitet Apple an einem weiteren iPad Air, welches diese Technologie beherbergen soll.

Wir wünschen euch einen entspannten und erfolgreichen Donnerstag!

