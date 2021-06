Home Betriebssystem iOS 15: Hotspot wird mit WPA3 noch sicherer

Apple stärkt unter iOS 15 die WLAN-Sicherheit in einem entscheidenden Punkt: Nutzer des persönlichen Hotspots können in Zukunft über eine WPA3-gesicherte Verbindung das Internet nutzen. Änderungen seitens des Anwenders sind hierzu nicht nötig.

Apple hat eine kleine, aber interessante Änderung in iOS 15 implementiert, die wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen wollen: Sie betrifft die Nutzung der Hotspot-Option eines iOS-Geräts: Hierbei wird ab iOS 15 auch der aktuelle Verschlüsselungsstandard WPA3 unterstützt. Bis jetzt wurden Verbindungen mit dem persönlichen Hotspot maximal mit WPA2 gesichert.

Aktueller Standard erhöht WLAN-Sicherheit deutlich

WPA3 wird schon länger bei Verbindungen des iPhones zu anderen Geräten wie Routern unterstützt. WPA3 löst den langjährig in Benutzung befindlichen Vorgänger WPA2 ab. Dieser galt lange als sicher und daran hat sich auch heute nicht grundsätzlich etwas geändert, jedoch tauchten vor Jahren einige signifikante Fehler in der Verschlüsselung auf. Damit wird es von zuvor faktisch kaum möglich, nun mit durchaus vertretbarem Aufwand möglich, die Verschlüsselung zu knacken.

In Reaktion auf diese Entwicklung wurde bereits im Jahr 2018 WPA3 von der Wi-Fi Alliance verabschiedet, doch dauert es traditionell Jahre, bis ein neuer Standard in einer Mehrzahl von Endgeräten angekommen ist.

iOS 15 und iPadOS 15 werden im Herbst für alle Nutzer kompatibler Geräte als kostenlose Downloads zur Verfügung gestellt werden. Derzeit wird die zweite Beta von den registrierten Entwicklern getestet. Das kommende Update bringt eine Reihe neuer Funktionen, über die wir in dieser Meldung einen Überblick gegeben haben.

