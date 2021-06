Home Apple Apple kündigt Q3-Quartalszahlen für Ende Juli an

Apple hat die Bekanntgabe seiner Q3-Zahlen 2021 angekündigt. Ende Juli wird das Unternehmen seine Zahlen für das abgelaufene dritte Fiskalquartal veröffentlichen. In diesen Zeitraum fällt die Vorstellung mehrerer neuer Produkte. Andererseits folgt das Q3 auf eine sensationelles Rekordquartal, an dessen Superlativen Apple kaum wird anknüpfen können.

Apple hat die nächste Quartalsbilanz angekündigt: Das Unternehmen wird am 27. Juli gegen Abend deutscher Zeit seine Zahlen für das dritte Fiskalquartal 2021 bekanntgeben. Dies umfasst einen Zeitraum von Ende März bis Ende Juni. In das Q3 2021 von Apple fällt die Vorstellung einiger neuer Produkte. So wurde in diesem Quartal der neue 24 Zoll iMac vorgestellt, der neben einem grundlegend neuen Design auch den M1-Prozessor bringt.

Ebenfalls neu ist das aktuelle iPad Pro (Affiliate-Link) 2021, ebenfalls mit M1-Chip und dem Mini-LED-Display im 12,9 Zoll-Modell.

Apple kämpft ab Herbst verstärkt mit den Auswirkungen der Chipkrise

Das vorangegangene Quartal markierte einen neuen Rekordumsatz für Apple. Mehr als 89 Milliarden Dollar hatte der Konzern in diesem Zeitraum erlöst und die Verkäufe im Mac-Segment erreichten ein neues Allzeithoch. Für Q3 2021 hatte Apple abermals aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie keinen Ausblick vorgelegt.

Es ist aber klar, dass man kaum an die zuvor erzielten Rekordumsätze wird anknüpfen können. Zugleich bekommt Apple mehr und mehr die Auswirkungen der weltweiten Chipkrise zu spüren. Bereits im Conference Call zu Q2 hatte Apple-Finanzvorstand Luca Maestri angedeutet, dass spätestens ab Herbst der limitierende Faktor für die Verkäufe von iPad und Mac nicht mehr das Kaufinteresse, sondern die Fertigungskapazitäten sein werden.

Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wie gut sich Apple im ablaufenden Quartal behaupten konnte.

