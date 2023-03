Home Daybreak Apple Apple will keine Entlassungen | ChatGPT erkennt jetzt auch Bilder – Daybreak Apple

Apple will keine Entlassungen | ChatGPT erkennt jetzt auch Bilder – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute erzählen wir euch über die Sparmaßnahmen bei Apple, mit denen Entlassungen vermieden werden sollen und das neue ChatGPT Update. Das und mehr gleich hier!

Sparkurs bei Apple

Egal ob Meta, Microsoft, Alphabet oder Amazon. So gut wie jeder Tech-Riese hat in den letzten Monaten aufgrund der aktuellen Marktlage einige tausend Mitarbeiter entlassen. Nicht so Apple, die dies unbedingt vermeiden möchten. Die Sparmaßnahmen beinhalten kaum noch neue Mitarbeiter einzustellen, Boni verzögert auszubezahlen und die Anzahl sowie die Kosten der Dienstreisen zu senken.

ChatGPT erhält Update

OpenAI hat die 4. Generation ihrer Software ChatGPT veröffentlicht. Das Programm kann nun besser mit Kontexten umgehen als noch in Version 3.5 und kann jetzt nicht nur Texteingaben, sondern auch Bilder erkennen.

Was sonst noch wichtig war

Das war für heute auch schon alles. Euch noch einen ruhigen und angenehmen Donnerstag!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!